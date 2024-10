Folle corsa in autostrada e lancio di droga dal finestrino: arrestata una coppia di 30enni

I due conviventi, a bordo di una Fiat 600, hanno provato a disfarsi della sostanza non appena si sono accorti delle sirene della polizia

SANT’AGATA DI MILITELLO – Una folle corse in autostrada, lungo la A20 in direzione Messina, a zig zag tra le auto a bordo di una Fiat 600 ha allarmato gli automobilisti nel pomeriggio del 14 ottobre. E da lì è partito tutto. Alla centrale operativa della Polizia di Stato è giunta una segnalazione che è stata prontamente girata alle pattuglie. Due equipaggi di ritorno da un servizio fuori sede al commissariato di Sant’Agata di Militello, in ascolto radio, si sono messi sulle tracce del mezzo e lo hanno avvistato nel tratto tra gli svincoli di Tusa e Santo Stefano di Camastra.

Attivate le sirene nel tentativo di far fermare la vettura, però, gli occupanti dell’auto hanno lanciato dal finestrino un involucro. I poliziotti lo hanno recuperato e hanno scoperto che conteneva 200 grammi di hashish e 27 di cocaina. Fermati, i due 30enni, conviventi, sono stati tratti in arresto. In attesa dell’udienza di convalida sono agli arresti domiciliari.