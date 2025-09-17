Fondazione Messina per la Cultura, il primo bilancio tra eventi, sold out e il Monte di Pietà

Coppolino, Vadalà e Vinci in commissione: "Abbiamo lavorato soprattutto per i messinesi, ora pensiamo alla stagione invernale"

MESSINA – Primo bilancio per la Fondazione Messina per la Cultura al termine di un’estate ricca di iniziative ed eventi, con protagonista soprattutto il Monte di Pietà. La quinta commissione consiliare presieduta da Raimondo Mortelliti ha ospitato il sovrintendente Rosario Coppolino e i due membri del comitato di indirizzo Stello Vadalà e Mirella Vinci. L’obiettivo della seduta era tracciare un bilancio del primo percorso ideato dalla fondazione, il cui comitato si è insediato a inizio anno.

Coppolino: “Vogliamo sfruttare il Monte di Pietà anche d’inverno”

Coppolino ha spiegato: “C’eravamo visti qualche mese fa e oggi vogliamo dimostrare che l’entusiasmo che avevamo allora è stato messo in pratica. Siamo molto fieri di aver aperto con la Fondazione Messina per la Cultura luoghi come il Monte di Pietà alla città e a chi viene da fuori. È stato aperto praticamente ogni giorno da luglio a settembre con iniziative ed eventi vari. Gli eventi sono stati quasi sempre sold out, tra spettacoli, intrattenimento e cineforum. Stiamo già pensando a ciò che potrà essere un nuovo calendario. Vogliamo provare a sfruttare quello spazio anche nella stagione invernale. Altri spazi che stiamo valorizzando sono, ad esempio, Santa Maria Alemanna. Lì in estate fa molto caldo, quindi abbiamo spostato tutto a settembre e può essere una location adatta per l’inverno. Abbiamo in programma attività laboratoriali e tanto altre. Come Fondazione inoltre abbiamo dato patrocinio e supporto ad altri eventi già organizzati, come nel caso del festival di Salina che ha anticipato l’evento principale qui a Messina, oppure il premio Adolfo Celi e la festa della musica”.

Vadalà: “Cerchiamo di lavorare sulla cultura a 360 gradi”

Vadalà ha aggiunto: “Avevamo preso un impegno con voi, l’amministrazione e i messinesi. Credo che questo impegno siamo riusciti a mantenerlo. Noi non facciamo soltanto spettacolo ma cerchiamo di lavorare sulla cultura a 360 gradi. Vi dico con sincerità che non credo sia il caso di esplicitare eventi in questa fase non ancora fissato ma in via di organizzazione. Anche perché ci è capitato che qualche spettacolo annunciato da noi sia stato poi portato avanti da altri. Non è un’accusa né farò nomi, ma è successo e vorremmo evitare. Nel momento in cui queste intenzioni saranno un fatto concreto le paleseremo. Ci interessa realmente che la fondazione riesca nei suoi intenti. All’inizio avevamo solo delle belle idee che provavamo a portare avanti noi, oggi invece ci vengono a cercare per costruire qualcosa insieme e dobbiamo cercare di vagliare queste offerte nel migliore dei modi”.

Vinci: “Abbiamo lavorato soprattutto per i messinesi”

Mirella Vinci ha concluso: “A me piace fare i bilanci perché la programmazione partita qualche mese fa era un’incognita anche per noi. Ci dovevamo conoscere anche noi e non sempre è facile avere una squadra con cui lavorare e condividere tutto. Gli eventi culturali fatti sono sotto gli occhi di tutti, ma in generale voglio sottolineare la qualità di queste iniziative. Non abbiamo lavorato per i turisti ma per i messinesi, soprattutto per loro”.