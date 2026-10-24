Fondi per 4 scuole di Messina, Furci, Milazzo e Mistretta

Interventi urgenti da completare entro aprile 2027

La Città Metropolitana di Messina rafforza il proprio impegno sulla sicurezza scolastica. Con un finanziamento PNRR da 1 milione e 200mila euro, l’Ente guidato dal sindaco metropolitano Federico Basile avvia quattro interventi urgenti in altrettanti istituti del territorio: Antonello, Pugliatti, Guttuso e Manzoni.

Un piano mirato che punta a eliminare rischi immediati, adeguare gli edifici alle norme antincendio e garantire ambienti pienamente agibili per migliaia di studenti.

Le risorse, assegnate nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, consentiranno di affrontare criticità strutturali, infiltrazioni, degrado dei prospetti e carenze negli impianti di sicurezza. Tutti i progetti rispettano i criteri ambientali previsti dal principio europeo Dnsh – Do No Significant Harm (Non arrecare un danno significativo), assicurando interventi sostenibili e conformi alle normative vigenti.

Gli interventi finanziati

– IIS “Antonello da Messina” – 400.000 euro: nel plesso di Viale Giostra si interverrà sulle pensiline perimetrali e sui prospetti, oggi segnati da infiltrazioni e distacchi di intonaco che limitano l’uso dei cortili e creano condizioni di rischio. Il progetto prevede il risanamento delle strutture, l’impermeabilizzazione delle superfici e la rigenerazione dei prospetti, restituendo sicurezza alle vie di esodo e piena fruibilità agli spazi esterni.



– IIS “Pugliatti” – sede di Furci Siculo – 300.000 euro: l’intero edificio sarà adeguato alle norme antincendio; nuova rete idrica antincendio, sistema automatico di rilevazione incendi conforme alla Uni En 54, compartimentazioni con porte Rei 60 e sigillature degli attraversamenti impiantistici. Un intervento strutturale che innalza in modo significativo il livello di protezione per studenti e personale.



– IIS “R. Guttuso” di Milazzo – 300.000 euro: il finanziamento consentirà la messa in sicurezza dei cornicioni e dei prospetti, con interventi mirati a prevenire il distacco di intonaci e a ripristinare le facciate dell’edificio.



– Istituto “A. Manzoni” di Mistretta – 200.000 euro: sono previsti lavori sui prospetti, sul terrazzo di copertura e sulle vie di esodo, per migliorare la sicurezza e l’accessibilità in caso di emergenza.



«Siamo chiamati a uno sforzo straordinario sul piano programmatico e gestionale, – ha affermato il sindaco metropolitano Federico Basile – con l’obiettivo vincolante di ultimare tutti i lavori entro il mese di aprile 2027. È una prova contro il tempo che affrontiamo con massima determinazione, consapevoli che garantire strutture moderne, adeguate e sicure ai nostri studenti e al personale scolastico rappresenta la vera priorità per il futuro del nostro territorio».