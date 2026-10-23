Meteo weekend: veloce fronte freddo in arrivo, maestrale e calo delle temperature

Ecco le novità nelle temperature per il fine settimana nel Messinese

L’autunno sta iniziando ad ingranare la marcia, con i primi fronti freddi diretti sull’area del Mediterraneo. Proprio domani, un veloce fronte freddo raggiungerà la Sicilia, determinando un brusco peggioramento del tempo nel corso della tarda mattinata, primo pomeriggio di domani. Si tratterà di un fronte debole, molto veloce, che già nel pomeriggio si allontanerà verso lo Ionio, favorendo l’ingresso di una sostenuta e fresca ventilazione di Maestrale, pronta a pulire il cielo e a spingere le temperature minime sotto la soglia dei +17°C +16°C. Un clima decisamente più consono per il periodo.

Sabato 24 ottobre 2026

Al mattino graduale aumento della nuvolosità sui settori tirrenici, con qualche pioggia in arrivo entro le 13:00/14:00, lungo il litorale dello Stretto e sulla città. Già dal pomeriggio le condizioni meteorologiche andranno a migliorare, con ampie schiarite e un cielo che rimarrà irregolarmente nuvoloso lungo lo Stretto e sulla fascia tirrenica, con il rischio di qualche residua precipitazione locale. Ampie porzioni di sereno lungo la costa ionica. Venti da moderati a sostenuti da Nord-Ovest e mari da poco mossi, a molto mosso il Tirreno in serata.

Domenica 25 ottobre 2026

Giornata variabile, con annuvolamenti alternati a schiarite, con qualche pioggia, specie al primo mattino lungo l’area dello Stretto. Nel pomeriggio, e verso sera, progressivo esaurimento dei fenomeni. Cielo parzialmente nuvoloso sulla costa ionica. Temperature massime non oltre i +20°C e minime sui +16°C. Ancora Maestrale moderato. Mosso il Tirreno, poco mossi i restanti bacini.