Solidarietà, torna la Cesta del Buon Pastore a Messina VIDEO

Dal 27 ottobre al 7 novembre la città ospiterà la sesta edizione. Punti di raccolta in 30 famarcie. E non mancano le novità

MESSINA – Parte la raccolta “La Cesta del Buon Pastore”. Dal 27 ottobre al 7 novembre la città di Messina ospiterà la sesta edizione nel segno della solidarietà, organizzata dall’associazione Terra di Gesù. Durante questo periodo, circa trenta farmacie della città si trasformeranno in punti di raccolta per beni di prima necessità da destinare ai più piccoli in difficoltà.

Il progetto, che mira a coinvolgere attivamente la comunità, è sostenuto da Federfarma Messina, dall’Ordine dei Farmacisti e dall’Ordine dei Medici di Messina, ed è un’opportunità preziosa per aiutare i bambini bisognosi.

Nel corso della conferenza stampa è stato pure presentato un nuovo entusiasmante progetto, che sarà avviato a breve, in favore dei bambini che afferiscono al centro: il Teatro dei burattini, con un appuntamento mensile.

La povertà sanitaria a Messina e l’impegno di Terra di Gesù

Martedì prossimo partirà una raccolta nata con l’obiettivo di aiutare i bambini più bisognosi attraverso un gesto semplice ma di grande impatto: l’acquisto di beni di prima necessità in una delle trenta farmacie aderenti. Il progetto caritativo, che si concluderà sabato 7 novembre, è organizzato da Terra di Gesù e condiviso da Federfarma Messina, Ordine dei Farmacisti e Ordine dei Medici di Messina.

L’iniziativa, presentata ieri nella sede del Buon Pastore di via Calvi, è nata nell’aprile del 2021 su intuizione del presidente di Terra di Gesù Odv Francesco Certo, e finora ha raccolto decine di migliaia di beni per la prima infanzia. Ha una peculiarità, quella di essere perenne, mentre la raccolta speciale di ottobre che si svolge annualmente, viene fatta per promuoverla, incentivarla e accendere i riflettori sul tema della povertà sanitaria peraltro in drammatico aumento a causa della crisi economica mondiale. In questi anni sono stati supportati oltre 500 bambini in stato di disagio socio economico. Nella giornata finale è prevista la presenza di volontari che affiancheranno i farmacisti.

Nel corso della conferenza stampa è stata presentato inoltre un nuovo progetto rivolto all’infanzia. Si tratta del “Teatrino dei Burattini al Buon Pastore” che prevede la partecipazione del cast di Terra di Gesù, un gruppo di attori che si dedicherà, con grande passione ed entusiasmo, a intrattenere i bambini del centro. Le rappresentazioni di burattini si svolgeranno regolarmente, offrendo a ogni bimbo l’opportunità di immergersi in storie fantastiche e divertenti, in un ambiente accogliente e stimolante.

Ma non finisce qui: al termine di ogni spettacolo, i bambini avranno l’occasione di rifocillarsi con una merenda nell’attigua ludoteca, “La Casa dei più Piccoli”. Questo spazio è concepito come un luogo di ritrovo, dove i piccoli possono socializzare e condividere esperienze in un contesto sereno e sicuro. Un’iniziativa che si pone l’obiettivo di far brillare un sorriso sui volti dei bambini e di insegnare loro che, anche in situazioni di disagio, esistono sempre opportunità di gioia e speranza.

Sono intervenuti il presidente di Terra di Gesù, Francesco Certo, che ha posto l’accento sull’amumento dei bimbi poveri a Messina e delle emergenze economiche, il presidente dell’Ordine del Farmacisti, Sergio Papisca, il presidente di Federfarma Giovanni Crimi, il consigliere segretario dell’Ordine dei Medici, Salvatore Rotondo, il Garante per l’Infanzia, p. Giovanni Amante.

È intervenuta anche Agata Labate, responsabile Medico nelle Cure Palliative e responsabile medica per la provincia di Messina del Consorzio Sisifo.