Agenzia per il risanamento. La Regione accredita 500mila euro

"E' arrivato il decreto di accredito dei 500mila euro dalla Regione per la costituzione dell'Agenzia per il risanamento". Lo ha annunciato il sindaco Cateno De Luca a margine della riunione di stamani con l'Arpa, l'Asp e l'assessore regionale Ruggero Razza in merito agli effetti inquinanti ambientali sulle baracche e, poi, in commissione bilancio, dove è in discussione il bilancio di previsione 2018.

Il Consiglio d'amministrazione della nuova ArisMe si è insediato venerdì scorso. Il presidente è Marcello Scurria, i componenti Alessia Giorgianni e Giuseppe Aveni (VEDI QUI).

Entro il prossimo 25 settembre è possibile presentare al Comune le proprie proposte di vendita di case con una superficie compresa tra i 45 e i 95 metri quadri (VEDI QUI TUTTI I DETTAGLI). Finora sono arrivate circa 400 proposte a fronte delle oltre duemila case necessarie. Poi bisognerà affrontare il punto più difficile, il reperimento dei fondi per l'acquisto. I tempi dati dal sindaco, lo sgombero di tutte le baracche entro il 31 ottobre, sono strettissimi.