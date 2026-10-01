 Messina. Incidente sul viale Giostra, 38enne ferito grave

Messina. Incidente sul viale Giostra, 38enne ferito grave

Redazione

Messina. Incidente sul viale Giostra, 38enne ferito grave

giovedì 01 Ottobre 2026 - 08:54

L'uomo è stato operato nella notte al Policlinico per un grave trauma cranico

MESSINA – Un 38enne lotta tra la vita e la morte dopo essere stato travolto da un’auto nel tardo pomeriggio di ieri lungo il viale Giostra.

Subito soccorso, il ferito è stato condotto d’urgenza al Policlinico universitario. L’impatto ha provocato un grave trauma cranico che ha reso necessario un delicato intervento chirurgico d’urgenza nel reparto di Neurochirurgia durante la notte. Ultimata l’operazione, il paziente è stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva in condizioni critiche, con prognosi riservata mentre i medici ne sorvegliano costantemente i parametri vitali. Nel frattempo, le forze dell’ordine conducono le verifiche necessarie a chiarire la dinamica esatta dell’investimento.

Questo nuovo e drammatico episodio si consuma a strettissimo giro da un momento di profondo lutto cittadino: proprio nel pomeriggio di ieri, infatti, la comunità messinese si era stretta commossa attorno ai familiari per i funerali di Rebecca Galli, la giovanissima vittima del recente incidente stradale registrato nella nuova via Don Blasco.

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