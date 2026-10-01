Più trasparenza sull’origine dei prodotti agroalimentari: in Commissione l’iniziativa di Coldiretti

MESSINA – Il Comune di Messina ha avviato l’esame, grazie alla sesta commissione consiliare “Sviluppo economico”, della proposta di adesione all’iniziativa voluta da Coldiretti sull’origine dei prodotti agricoli e alimentari. Durante la seduta di ieri mattina, presieduta da Antonino Bonfiglio, il direttore provinciale di Coldiretti, Carmelo Tarantino, ha illustrato la proposta.

La proposta di Coldiretti

Si punta a rafforzare la trasparenza e la corretta informazione dei consumatori. Coldiretti chiede di escludere i prodotti agricoli e alimentari dall’ambito di applicazione dell’articolo 60 del Codice doganale dell’Unione e di individuare nel luogo di provenienza, previsto dal Regolamento UE n. 1169 del 2011, il criterio per determinarne l’origine. Il Comune non ha competenza diretta in materia: l’eventuale adesione sarebbe un atto di indirizzo e di sensibilizzazione istituzionale, con un’attività di interlocuzione, attraverso l’ANCI, con le istituzioni europee, i parlamentari europei e le istituzioni regionali.

Bonfiglio: “Un tema che ci riguarda da vicino”

Bonfiglio ha spiegato: “Il tema dell’origine dei prodotti agroalimentari riguarda da vicino il nostro territorio, dall’agricoltura alla pesca, dalla viticoltura alla trasformazione, fino alla ristorazione e al turismo enogastronomico. L’obiettivo di garantire maggiore trasparenza ai consumatori è meritevole di attenzione. Come Commissione vogliamo approfondire la materia con serietà, ascoltando organizzazioni agricole, associazioni di categoria e imprese, perché tutela del consumatore, valorizzazione delle produzioni locali e competitività delle imprese devono essere valutate insieme”.

“Ringrazio Coldiretti per aver sottoposto la questione ai Comuni siciliani – ha concluso – e per il lavoro di sensibilizzazione a difesa delle produzioni del territorio e delle nostre filiere agricole. Sarebbe un segnale importante per Messina unirsi agli altri Comuni della provincia che hanno già aderito”. Anche il sindaco Federico Basile ha espresso il proprio sostegno alla proposta, sottolineando il valore di un’iniziativa che punta a rafforzare la trasparenza verso i consumatori e a tutelare le produzioni agricole e alimentari del territorio. Il percorso sarà portato avanti in commissione prima del passaggio in Consiglio comunale per l’approvazione.