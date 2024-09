Fondi per reti fognarie e impianti di depurazione, Pergolizzi a Schifani: “Perché Messina non c’è?”

Lettera del presidente del Consiglio comunale al governatore per i mancati finanziamenti assegnati alla città

MESSINA – Il presidente del Consiglio comunale di Messina Nello Pergolizzi ha inviato a Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, una lettera con cui ha chiesto chiarimenti sulla “mancata erogazione di fondi destinati alla manutenzione e al miglioramento della rete fognaria cittadina”.

La lettera di Pergolizzi

Nella missiva, inoltrata anche alla stampa, Pergolizzi ha scritto: “In data odierna, gli organi di informazione hanno comunicato la notizia inerente il finanziamento di 61 milioni di euro sui fondi PNRR, da parte del ministero dell’ambiente (e non della Regione Siciliana come riporta il comunicato ndr) di n. 17 interventi per impianti di depurazione e di nuove reti fognarie, purtroppo, solo in favore dei territori di Agrigento, Caltanissetta, Catania e Palermo. Come è noto, la rete fognaria di Messina è da tempo in condizioni critiche, con gravi ripercussioni sulla vivibilità della città, sulla salute pubblica e sull’ambiente.

Le segnalazioni di guasti, malfunzionamenti e allagamenti sono purtroppo sempre più frequenti, specialmente durante i periodi di forti piogge, causando notevoli disagi ai cittadini e danni alle infrastrutture”.

E ancora: “Nonostante numerose richieste di intervento e la predisposizione di progetti volti al potenziamento e alla manutenzione della rete fognaria, ad oggi i necessari finanziamenti regionali non sono stati erogati, impedendo di fatto l’avvio dei lavori tanto attesi. Alla luce di quanto sopra, Le chiedo con la massima urgenza di voler rivalutare la questione e di intervenire affinché la Regione proceda all’assegnazione dei fondi necessari per garantire la sicurezza e il benessere della popolazione di Messina.

Confido nella Sua sensibilità e nel Suo impegno per risolvere al più presto questa criticità che richiede un intervento tempestivo e deciso. Nel rimanere in attesa di un Suo cortese riscontro e ringraziandola anticipatamente per l’attenzione che vorrà dedicare a questa problematica di primaria importanza, Le rappresento che per la linea di finanziamento di che trattasi, il comune di Messina ha già avanzato formale richiesta alla Regione per l’importo di 14 milioni di euro, con progetti immediatamente appaltabili”.