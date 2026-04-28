Fondo Fucile. 12 kg di droga in casa, arrestato 40enne

Lo stupefacente è stato sequestrato

Agenti della Polizia di Stato di Messina hanno arrestato un 40enne, colto nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

La perquisizione domiciliare svolta dagli agenti delle Volanti di Messina, con l’ausilio di unità cinofila della Questura di Catania, ha permesso di trovare, in una casa a Fondo Fucile, 10 chili di hashish e 2 di marijuana, 150 grammi di eroina e 35 di cocaina.

All’esito dell’attività, quanto trovato è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per la detenzione dello stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione del pubblico ministero, l’arrestato è stato condotto al carcere di Gazzi in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al giudice per le indagini preliminari.