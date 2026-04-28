L’Unime inizia con una vittoria il cammino in Serie B di hockey

Largo 8-0 a Catania contro la Pgs Don Bosco Barcellona, vince anche la Juniores contro il Valverde

Inizia con una vittoria larga e convincente il cammino della Ssd UniMe nel Campionato Nazionale di Serie B di hockey prato. Sul sintetico del “Dusmet” di Catania, la formazione guidata da Antonio Spignolo si impone con un netto 8-0 nel derby contro la PGS Don Bosco Barcellona, conquistando i primi tre punti stagionali.

Il pareggio per 1-1 tra Valverde e Giardini nell’altra gara di giornata consente alla SSD UniMe di chiudere il primo turno da sola in testa alla classifica. Prossimo appuntamento domenica 3 maggio in trasferta contro la GS Raccomandata Giardini, altra pretendente al vertice, gara che potrebbe vedere anche l’esordio in maglia grigioazzurra dell’ucraino Oleh Polishchuk.

La giornata sorride anche alla formazione Juniores, vittoriosa per 3-1 contro il Valverde Hockey 2018 grazie alle reti di Federico Di Stefano, Daniele Nicosia e Davide Visalli. Un successo che proietta i giovani universitari al secondo posto in classifica, confermando l’ottimo momento dell’intero settore hockey della SSD UniMe.

Ssd Unime – Don Bosco 8-0

La squadra universitaria, profondamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione, prova fin dalle prime battute a imporre il proprio ritmo. Il vantaggio arriva al 10’ con Daniele Nicosia, abile a finalizzare una delle prime occasioni costruite dai grigioazzurri. La formazione barcellonese si compatta nella propria metà campo, chiudendo gli spazi e rendendo meno fluida la manovra messinese, ma al 16’ Antonio Italia trova il varco giusto per il 2-0 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa l’UniMe alza ulteriormente il baricentro e trasforma il match in un monologo offensivo. Arrivano così altre sei reti: ancora Nicosia, autore di una tripletta complessiva, quindi Manganaro, Ficarra, Malluzzo e Kalil, che firma il definitivo 8-0. Il dato degli angoli corti (10 a 2) testimonia la costante pressione esercitata dai padroni di casa per tutto l’arco della gara.

Prestazione positiva sotto il profilo del risultato, con margini di miglioramento sul piano della qualità del gioco e della continuità tra i reparti. A fine gara il tecnico Antonio Spignolo ha commentato: «Dopo un avvio non semplice abbiamo trovato equilibrio e imposto il nostro gioco. Nel secondo tempo siamo rimasti stabilmente nella loro metà campo rischiando pochissimo. Per essere un esordio va bene così, ma possiamo e dobbiamo crescere».