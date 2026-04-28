Scurria svela la squadra: ecco gli assessori designati per la corsa a Palazzo Zanca

Il candidato sindaco del centrodestra punta su profili istituzionali

Entra nel vivo la campagna elettorale del centrodestra con l’annuncio ufficiale della squadra assessoriale che affiancherà il candidato sindaco Marcello Scurria. Una compagine che mescola esperienza politica nazionale, competenze tecniche e figure di spicco del panorama culturale e sindacale cittadino.

L’annuncio definisce i contorni di un esecutivo che punta sulla solidità istituzionale e sulla continuità di alcuni percorsi amministrativi, ma che apre anche a nomi nuovi provenienti dal mondo dell’associazionismo e della pubblica amministrazione.

Una squadra tra politica e competenza tecnica

Il nome di spicco è quello di Matilde Siracusano, attuale sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e figura di primo piano di Forza Italia, designata per il ruolo di vicesindaca. Accanto a lei, torna in campo Carlotta Previti, già vicesindaca nell’amministrazione De Luca, ma con la squadra opposta. Ex assessora delle Giunte De Luca e Basile, Previti è ormai da tempo una figura tecnica vicina al centrodestra. Ed è nota per la sua competenza nella gestione dei fondi extrabilancio e della progettazione comunitaria.

La squadra si arricchisce poi con Fulvia Toscano, professoressa e direttrice artistica del festival “Naxos Legge”. Un’intellettuale, legata storicamente alla destra sociale, che dovrebbe garantire una visione strategica per le politiche culturali e la valorizzazione del patrimonio identitario della città.

Esperienza sindacale e amministrativa

A completare la rosa degli assessori designati sono Tonino Genovese, volto storico del sindacalismo messinese con una lunga militanza nella Cisl, la cui presenza indica una chiara attenzione ai temi del lavoro e delle politiche sociali, e Giovanna Famà, dirigente del Museo regionale “Accascina”, ex esperta del Comune di Messina. Storica dell’arte e figura di riferimento in campo culturale.

Verso le urne

Con questa mossa, Marcello Scurria accelera sulla definizione dell’offerta politica del centrodestra, presentandosi agli elettori con una giunta già parzialmente delineata. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un’immagine di compattezza e prontezza operativa, puntando su personalità che conoscono già i meccanismi burocratici e le criticità del territorio.

Nei prossimi giorni sono attesi i dettagli sulle deleghe specifiche che verranno assegnate ai cinque componenti della squadra, in vista del rush finale verso la tornata elettorale.