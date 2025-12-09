Fondo italiano per la scienza. 1,3 milioni a Unime per un progetto di ricerca contro il cancro

Il ricercatore principale è Carmelo Lino

In arrivo oltre 6 milioni di euro per le istituzioni universitarie e di ricerca della Sicilia, che si sono aggiudicate 5 progetti nel terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS 3). Il finanziamento rientra nel programma dedicato al sostegno della ricerca di base più innovativa.

A livello nazionale, il ministero dell’Università e della Ricerca ha esaminato più di 5.000 proposte, selezionandone 326 per un investimento complessivo superiore a 432 milioni di euro.

Per la Sicilia, lo stanziamento di 6.278.787 euro riguarda iniziative riconducibili ai tre macrosettori disciplinari previsti dal bando: Scienze della Vita, Scienze Fisiche e Ingegneria, Scienze Sociali e Umanistiche.

Al settore Scienze della vita sono destinati 3.664.150 euro di cui 1.293.120 all’Università di Messina, 1.271.657 euro all’Università di Palermo e 1.099.373 euro all’Università di Catania.

Per il settore Scienze Fisiche e Ingegneria il finanziamento è di 1.558.948 euro destinati all’Università di Palermo.

È di 1.055.688 euro, invece, lo stanziamento nel settore Scienze Sociali e Umanistiche, che sostiene un progetto presentato dall’Università di Catania.

Per quanto riguarda lo stadio di carriera dei vincitori della Sicilia, 4.985.667 euro finanziano 4 progetti presentati da ricercatori emergenti; infine 1.293.120 euro sostengono un progetto di studiosi in carriera incluso.

“Con la legge di Bilancio – dice la ministra Anna Maria Bernini – garantiamo finalmente continuità e stabilità ai finanziamenti. Il nuovo Fondo unico per la ricerca offre certezze ai ricercatori: criteri trasparenti, bandi pubblicati entro il 30 aprile e risorse definite. Nel 2025 parliamo di 460 milioni, a cui si aggiungono 150 milioni destinati ai Prin, ora bandi annuali con dotazione minima garantita”. Il Ministero ha già previsto per il prossimo biennio la quarta edizione del bando Fis con una dotazione finanziaria che rafforzerà ulteriormente l’impegno a sostegno della ricerca di base.

Il progetto finanziato dell’Università di Messina

“Svelare il ruolo degli anelli di Rna associati alla malignità nella progressione del cancro e nella risposta all’immunoterapia” è il titolo del progetto finanziato dell’Università di Messina, con ricercatore principale Carmelo Lino.

L’obiettivo principale è studiare il ruolo di particolari anelli di Rna (acido ribonucleico) associati alla malignità, per comprendere come influenzino sia la progressione del cancro sia la risposta del tumore all’immunoterapia.

Si tratta di una ricerca altamente innovativa che mira a identificare nuovi meccanismi molecolari per migliorare l’efficacia delle attuali terapie oncologiche e sviluppare potenzialmente nuovi approcci diagnostici o terapeutici.