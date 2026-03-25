 Guasto al collettore idrico di S. Margherita, niente acqua e riparazioni in corso

Guasto al collettore idrico di S. Margherita, niente acqua e riparazioni in corso

Redazione

Guasto al collettore idrico di S. Margherita, niente acqua e riparazioni in corso

mercoledì 25 Marzo 2026 - 23:45

Messina. Amam comunica l'intervento e il servizio sostitutivo di autobotti

MESSINA – Nuova comunicazione Amam. “A causa di un guasto al collettore idrico principale di S. Margherita, l’erogazione idrica nel villaggio ha generato disservizi. I tecnici di Amam, a lavoro da subito, hanno riscontrato delle compicazioni nell’eseguire l’intervento di riparazione che si completerà nella notte e la distribuzione idrica verrà ripristinata nelle prossime ore. Amam ha già attivato il servizio sostitutivo di approvvigionamento con autobotti che stazionano in Piazza S. Margherita”.

“Ci scusiamo per il disagio che ci stiamo impegnando a ridurre, operando senza sosta. E si può segnalare ogni eventuale esigenza di intervento al recapito dedicato 090.3687711”, conclude la partecipata.

L’immagine è di repertorio.

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