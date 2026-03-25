 Oggi l'isola ecologica di Gravitelli rimane chiusa al pubblico

Oggi l’isola ecologica di Gravitelli rimane chiusa al pubblico

Redazione

Oggi l’isola ecologica di Gravitelli rimane chiusa al pubblico

mercoledì 25 Marzo 2026 - 21:07

Messina Servizi Bene Comune informa i cittadini

MESSINA – Chiusura di un giorno per l’isola ecologica di Graviteli. Messina Servizi Bene Comune informa che, nella giornata di giovedì 26 marzo, la struttura resterà chiusa al pubblico per consentire lo svolgimento di interventi tecnici di manutenzione.

“La chiusura è limitata esclusivamente alla giornata indicata e si rende necessaria per permettere l’esecuzione delle attività previste, non direttamente connesse alla gestione del servizio. L’isola ecologica di Gravitelli tornerà regolarmente accessibile a partire dal giorno successivo. Ringraziamo i cittadini per la collaborazione”, viene comunicato.

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