Fondo Saccà, bonifica certificata. A metà giugno avvio del cantiere

Ultimata la messa in sicurezza del terreno contaminato: entro fine maggio la consegna a Invitalia per la realizzazione di 32 nuove case

A Fondo Saccà sono state ultimate le operazioni di bonifica dalle sostanze inquinanti ed entro fine maggio la Struttura Commissariale consegnerà ad Invitalia l’area dove saranno realizzate 32 nuove case secondo le più moderne tecnologie costruttive.

La Città Metropolitana di Messina il 13 maggio ha trasmesso agli uffici diretti dal sub commissario Santi Trovato la certificazione di avvenuta bonifica e messa in sicurezza dell’area da 44mila mq dove l’alta presenza ed elevata estensione anche in profondità della contaminazione aveva reso necessari gli interventi.

Gli uffici commissariali possono quindi procedere a breve con la consegna dell’area al soggetto attuatore Invitalia ed entro metà giugno all’avvio dei lavori, aggiudicati alle imprese Cosedil e Rubner Holzbau (le stesse imprese impegnate nel cantiere di Fondo Basile).