Messina, rinnovata la scritta esterna allo stadio “Giovanni Celeste”

La scritta scoperta recentemente e rinnovata insieme ai lavori di ammodernamento all'interno dell'impianto

MESSINA – Dopo aver rinnovato l’interno, con le tribune, e qualche settimana fa aggiunto un nuovissimo manto erboso, i lavori allo storico stadio cittadino “Giovanni Celeste” si sono spostati all’esterno dove nella giornata di ieri, giovedì 14 maggio, è stata scoperta la nuova intestazione rinnovata. Un bel colpo d’occhio per lo stadio di Viale Gazzi che tornerà centrale nella prossima stagione calcistica indipendentemente dalla categoria.

Articoli correlati