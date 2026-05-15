 Messina, rinnovata la scritta esterna allo stadio "Giovanni Celeste"

Messina, rinnovata la scritta esterna allo stadio “Giovanni Celeste”

Redazione

Messina, rinnovata la scritta esterna allo stadio “Giovanni Celeste”

Tag:

venerdì 15 Maggio 2026 - 16:30

La scritta scoperta recentemente e rinnovata insieme ai lavori di ammodernamento all'interno dell'impianto

MESSINA – Dopo aver rinnovato l’interno, con le tribune, e qualche settimana fa aggiunto un nuovissimo manto erboso, i lavori allo storico stadio cittadino “Giovanni Celeste” si sono spostati all’esterno dove nella giornata di ieri, giovedì 14 maggio, è stata scoperta la nuova intestazione rinnovata. Un bel colpo d’occhio per lo stadio di Viale Gazzi che tornerà centrale nella prossima stagione calcistica indipendentemente dalla categoria.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
I 100 anni di Giovanna Arena, una vita dedicata a cucito, ricamo e coltivazione di rose
Reggio Calabria Street Food Fest no stop tra gusto e divertimento VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED