Notte dei musei, sabato 23 maggio apre il parco archeologico di Tindari

Tutti i siti, da Milazzo a Tusa, e il programma delle aperture straordinarie

Anche il Parco Archeologico di Tindari aderisce alla Notte europea dei musei in programma sabato 23 maggio dalle 19,30 a mezzanotte. L’evento di apertura straordinaria, promosso dal Ministero della Cultura francese e patrocinato dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom, ha l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

Notte dei Musei, il programma del parco archeologico di Tindari

L’iniziativa sviluppata dal Parco archeologico, per la direzione artistica di Anna Ricciardi, coinvolge tutti i comuni afferenti all’ambito territoriale in collaborazione col Consorzio intercomunale Tindari Nebrodi e della fondazione Villa Piccolo di Calanovella. “L’obiettivo – spiega il direttore del parco Giuseppe Natoli – è creare una rete museale che s’irradia da Tindari per coinvolgere circa venti tra cittadine e paesi dell’area tirrenico-nebroidea. Grazie alla collaborazione con enti e associazioni territoriali siamo riusciti a costruire una grande operazione di promozione culturale, in linea con la più vasta iniziativa nazionale ed europea”. “Con la Notte dei musei – dice Anna Ricciardi – compiamo la più importante operazione culturale di primavera, attraverso cui il Parco archeologico diventa centro propulsore di valorizzazione dei beni culturali, declinando la sua storia millenaria e la sua profonda bellezza in tutte le forme d’arte che abbiamo a disposizione. Sarà un vero trionfo della cultura, con l’obiettivo di valorizzare le nostre straordinarie ricchezze archeologiche e storico-monumentali”.

Parco e territorio

Se il Parco archeologico è propulsore e anima dell’iniziativa, fondamentale si è rivelato il supporto operativo di tante realtà associative, tra cui le Proloco di Patti e Tindari, l’Archeoclub Tripi – Abakainon e l’associazione Spazio Loc di Capo d’Orlando. L’accesso ai siti del Parco archeologico sarà interamente gratuito, fatta eccezione per Tindari, Patti (Villa Romana) e Tusa (Halaesa), il cui ingresso sarà garantito al costo simbolico di 1 euro.

Tutti i siti aperti

A Milazzo sarà possibile visitare l’Antiquarium “Domenico Ryolo”, al cui interno sarà anche esposta l’opera “Frammento di Intelletto” dell’artista Mariagrazia Toto. Porte aperte anche al museo Santi Furnari di Tripi – Abakainon, dove si terrà l’happening Tra gusto e cultura. All’Antiquarium del teatro greco di Tindari è in programma un happening musicale a cura della Proloco di Patti, con Alessandro Costantino al sax e Domenico Rottino al piano. A Patti accesso in notturna anche alla Villa Romana e a Casa Nachera. A Gioiosa Marea porte aperte all’Antiquarium comunale e al Museo diocesano di Arte sacra, mentre a Capo d’Orlando è prevista l’apertura straordinaria dell’Antiquarium Agatirnide, dove sarà proiettato il documentario Agatirno raccontata, a cura di Spazio Loc. San Fratello garantisce l’apertura straordinaria dell’Antiquarium Apollonia, mentre all’Antiquarium di Acquedolci andrà in scena l’happening musicale Viva Sicilia con il concerto di Batìas. A Tusa porte aperte agli Antiquaria Halaesa Arconidea e Badía, con le installazioni video di Aurelio Cristina. Tre visite guidate gratuite saranno in programma a Villa Piccolo di Capo d’Orlando (ore 21 – 22 – 23), mentre il consorzio Tindari Nebrodi garantirà l’apertura dei musei di Oliveri, Raccuja, Mazzarà Sant’Andrea, Montagnareale, San Piero Patti e Montalbano Elicona.