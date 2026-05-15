 Notte dei musei, sabato 23 maggio apre il parco archeologico di Tindari

Notte dei musei, sabato 23 maggio apre il parco archeologico di Tindari

Alessandra Serio

Notte dei musei, sabato 23 maggio apre il parco archeologico di Tindari

venerdì 15 Maggio 2026 - 16:34

Tutti i siti, da Milazzo a Tusa, e il programma delle aperture straordinarie

Anche il Parco Archeologico di Tindari aderisce alla Notte europea dei musei in programma sabato 23 maggio dalle 19,30 a mezzanotte. L’evento di apertura straordinaria, promosso dal Ministero della Cultura francese e patrocinato dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom, ha l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

Notte dei Musei, il programma del parco archeologico di Tindari

L’iniziativa sviluppata dal Parco archeologico, per la direzione artistica di Anna Ricciardi, coinvolge tutti i comuni afferenti all’ambito territoriale in collaborazione col Consorzio intercomunale Tindari Nebrodi e della fondazione Villa Piccolo di Calanovella. “L’obiettivo – spiega il direttore del parco Giuseppe Natoli – è creare una rete museale che s’irradia da Tindari per coinvolgere circa venti tra cittadine e paesi dell’area tirrenico-nebroidea. Grazie alla collaborazione con enti e associazioni territoriali siamo riusciti a costruire una grande operazione di promozione culturale, in linea con la più vasta iniziativa nazionale ed europea”. “Con la Notte dei musei – dice Anna Ricciardi – compiamo la più importante operazione culturale di primavera, attraverso cui il Parco archeologico diventa centro propulsore di valorizzazione dei beni culturali, declinando la sua storia millenaria e la sua profonda bellezza in tutte le forme d’arte che abbiamo a disposizione. Sarà un vero trionfo della cultura, con l’obiettivo di valorizzare le nostre straordinarie ricchezze archeologiche e storico-monumentali”.

Parco e territorio

Se il Parco archeologico è propulsore e anima dell’iniziativa, fondamentale si è rivelato il supporto operativo di tante realtà associative, tra cui le Proloco di Patti e Tindari, l’Archeoclub Tripi – Abakainon e l’associazione Spazio Loc di Capo d’Orlando. L’accesso ai siti del Parco archeologico sarà interamente gratuito, fatta eccezione per Tindari, Patti (Villa Romana) e Tusa (Halaesa), il cui ingresso sarà garantito al costo simbolico di 1 euro.

Tutti i siti aperti

A Milazzo sarà possibile visitare l’Antiquarium “Domenico Ryolo”, al cui interno sarà anche esposta l’opera “Frammento di Intelletto” dell’artista Mariagrazia Toto. Porte aperte anche al museo Santi Furnari di Tripi – Abakainon, dove si terrà l’happening Tra gusto e cultura. All’Antiquarium del teatro greco di Tindari è in programma un happening musicale a cura della Proloco di Patti, con Alessandro Costantino al sax e Domenico Rottino al piano. A Patti accesso in notturna anche alla Villa Romana e a Casa Nachera. A Gioiosa Marea porte aperte all’Antiquarium comunale e al Museo diocesano di Arte sacra, mentre a Capo d’Orlando è prevista l’apertura straordinaria dell’Antiquarium Agatirnide, dove sarà proiettato il documentario Agatirno raccontata, a cura di Spazio Loc. San Fratello garantisce l’apertura straordinaria dell’Antiquarium Apollonia, mentre all’Antiquarium di Acquedolci andrà in scena l’happening musicale Viva Sicilia con il concerto di Batìas. A Tusa porte aperte agli Antiquaria Halaesa Arconidea e Badía, con le installazioni video di Aurelio Cristina. Tre visite guidate gratuite saranno in programma a Villa Piccolo di Capo d’Orlando (ore 21 – 22 – 23), mentre il consorzio Tindari Nebrodi garantirà l’apertura dei musei di Oliveri, Raccuja, Mazzarà Sant’Andrea, Montagnareale, San Piero Patti e Montalbano Elicona.

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