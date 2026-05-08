 Fondo Saccà. Per l'avvio dei lavori si attende la certificazione di avvenuta bonifica

Fondo Saccà. Per l’avvio dei lavori si attende la certificazione di avvenuta bonifica

Redazione

Fondo Saccà. Per l’avvio dei lavori si attende la certificazione di avvenuta bonifica

venerdì 08 Maggio 2026 - 19:30

Il documento deve essere prodotto dalla Città metropolitana di Messina

MESSINA – Completata la bonifica di Fondo Saccà, dove la Struttura Commissariale realizzerà, con Invitalia soggetto attuatore, 32 dei 44 alloggi previsti in un’area di 44 mila metri quadri.

L’impresa Cericola ha ultimato lavori e collaudo e adesso si è in attesa della certificazione di avvenuta bonifica da parte della Città metropolitana. L’alta presenza di sostanze inquinanti e l’elevata estensione della contaminazione, anche in profondità, ha reso necessari gli interventi di bonifica durati due anni.

Nelle prossime settimane, dopo l’avvenuta certificazione, si potrà procedere con la consegna dei lavori ad Invitalia per la costruzione delle case che saranno realizzate dalle imprese Cosedil e Rubner Holzbau, le stesse impegnate nel cantiere di Fondo Basile.

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