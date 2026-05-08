 Sanremo, l'Eurovision e poi… Torrenova: Sal Da Vinci primo super ospite di Amunì 2026

Sanremo, l’Eurovision e poi… Torrenova: Sal Da Vinci primo super ospite di Amunì 2026

Giuseppe Fontana

L'annuncio del sindaco Castrovinci: "Primo big arrivato!". Al festival negli scorsi anni ci sono stati cantanti come Fedez, Arisa e Loredana Bertè. Ecco quando si esibirà

TORRENOVA – Torrenova si prepara al festival Amunì, che tornerà anche per l’estate 2026. E lo fa con l’annuncio del sindaco Salvatore Castrovinci, che ha svelato il “primo big” che sarà ospitato in provincia di Messina. Si tratta di Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo e a breve sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna per l’Eurovision Song Contest 2026.

Sal Da Vinci a Torrenova il 28 agosto

La sua “Per sempre sì” risuonerà in estate anche a Torrenova, lì dove negli scorsi anni si sono esibiti altri artisti di alto livello. Tra loro anche Loredana Bertè, Arisa, Fedez, Mr. Rain e Rocco Hunt. L’appuntamento con Sal Da Vinci sarà in Piazza Mare il 28 agosto alle ore 21.30. Amunì, la fiera internazionale agroalimentare, coinvolge ogni anno aziende da tutta la Sicilia. Quest’anno cambia date e si terrà dal 28 al 30 agosto.

Altri eventi

Arti visive contemporanee, "Flags (siamo semi)" di Guarnera alla Tenuta Rasocolmo
3 Gennaio 2025
Messina in festa, musica a S. Maria Alemanna e a San Michele

PalaCultura, MESSINA
23 Marzo - 8 Giugno 2025
Teatri di Naso. La nuova stagione dal 23 marzo con 12 spettacoli per tutti

Teatro Vittorio Alfieri, NASO
11 Aprile 2025
MessinaCon Day Zero: al "prequel" del festival del fumetto sarà svelata la location di settembre

Caffè letterario Volta Pagina, MESSINA

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Indaimo: “Vivere la litoranea è un diritto di tutti, la movida non deve disturbare” VIDEO
Il Cammino dell’Anima tra Dinnammare e Tindari: 7 giorni immersi nella bellezza VIDEO
Reggio Calabria Street Food Fest no stop tra gusto e divertimento VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED