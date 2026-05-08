Sanremo, l’Eurovision e poi… Torrenova: Sal Da Vinci primo super ospite di Amunì 2026

L'annuncio del sindaco Castrovinci: "Primo big arrivato!". Al festival negli scorsi anni ci sono stati cantanti come Fedez, Arisa e Loredana Bertè. Ecco quando si esibirà

TORRENOVA – Torrenova si prepara al festival Amunì, che tornerà anche per l’estate 2026. E lo fa con l’annuncio del sindaco Salvatore Castrovinci, che ha svelato il “primo big” che sarà ospitato in provincia di Messina. Si tratta di Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo e a breve sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna per l’Eurovision Song Contest 2026.

Sal Da Vinci a Torrenova il 28 agosto

La sua “Per sempre sì” risuonerà in estate anche a Torrenova, lì dove negli scorsi anni si sono esibiti altri artisti di alto livello. Tra loro anche Loredana Bertè, Arisa, Fedez, Mr. Rain e Rocco Hunt. L’appuntamento con Sal Da Vinci sarà in Piazza Mare il 28 agosto alle ore 21.30. Amunì, la fiera internazionale agroalimentare, coinvolge ogni anno aziende da tutta la Sicilia. Quest’anno cambia date e si terrà dal 28 al 30 agosto.

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