Akademia Sant’Anna, Bellia nuovo volto in attacco: “Società ambiziosa come me”

La schiacciatrice trevigiana, classe 2004, approda in Sicilia dopo le esperienze di spessore vissute tra seconda serie e Nazionali giovanili, ritrova coach Barbieri

MESSINA – Talento e prospettiva per il reparto offensivo: Akademia Sant’Anna accoglie in squadra la schiacciatrice Sara Bellia. Classe 2004, 188 cm, originaria di Treviso, Bellia è una laterale moderna, capace di abbinare fisicità e qualità tecnica, con ampi margini di crescita. Il suo percorso prende forma nel vivaio del Volleyrò Casal de’ Pazzi, realtà di riferimento nella formazione dei giovani talenti italiani.

Queste le sue parole di ringraziamento alla società per averla scelta: “Volevo ringraziare il presidente per la presentazione e salutare chi ci seguirà sui social. Sapevo che Messina aveva interesse per me già da un po’, devo dire che quest’anno ho deciso di venire anche perché mi ha voluto tanto l’allenatore. Quando società e allenatore ti vogliono così tanto è il posto giusto dove andare”.

Il passaggio al volley senior arriva nel 2022 con l’esperienza al Club Italia, tappa fondamentale anche nel contesto delle progressive tappe di recupero dopo un infortunio al ginocchio (rottura del legamento crociato), da cui riparte con determinazione. Il suo arrivo arricchisce il roster di Akademia Sant’Anna con un profilo giovane ma già formato, pronto a ritagliarsi un ruolo importante all’interno del prossimo campionato di A2.

Le sue prime parole in maglia Akademia Sant’Anna

Così Sara Bellia, nuova schiacciatrice di Akademia, presentandosi: “Io non mi accontento mai, il mio obiettivo è fare ancora meglio qui rispetto alla scorsa stagione, ma anche ottenere un buon risultato di squadra e fare meglio rispetto agli anni passati. Spero di trovare un ambiente accogliente e sicuramente sarà così, spero che i tifosi ci seguiranno ogni partita e anche nei momenti di difficoltà li avremo affianco così ci daranno una mano”.

Presentando il suo stile di gioco dice: “Sicuramente mi piace attaccare più che ricevere e so che posso migliorare soprattuto in ricezione. Mi piace attaccare da tutte le posizioni anche se preferisco da posto 4 piuttosto che da seconda linea. Anche se ultimamente in ricezione non mi lamento”.

Le esperienze passate di Bellia

Nella stagione 2023-2024 veste la maglia di Montecchio, in Serie A2, (1a in classifica Top Acers con 46 servizi vincenti, 8a in classifica Top Spiker con 419 punti), qualificandosi per la Pool Promozione. Nell’annata successiva approda a Cremona (26 presenze, 308 punti realizzati), trovando continuità e confermando la propria crescita e centrando, ancora una volta, la Pool per giocarsi il salto di categoria in A1.

Nella scorsa stagione si trasferisce a Offanengo, sotto la guida di Coach Giorgio Bolzoni, prima, per poi proseguire con Coach Leo Barbieri, affinando ulteriormente gli aspetti tecnici e tattici del proprio gioco. Proprio nell’ultima annata si mette in grande evidenza, chiudendo come seconda realizzatrice della squadra con 442 punti complessivi: 395 in attacco (39,7% di efficacia), 31 ace e 16 muri. Numeri che le valgono anche il 15esimo posto nella classifica Top Spiker del campionato, e il nono in quella Top Acers.

Parallelamente all’attività nei club, Bellia è protagonista con le Nazionali giovanili azzurre, con cui conquista risultati di rilievo: argento all’Europeo Under 16, argento al Mondiale Under 19, argento al Mondiale Under 21 e la medaglia d’oro all’Europeo Under 22.

Ripensando alle sue esperienze in nazionale giovanile e pensando alla nazionale maggiore aggiunge: “Sicuramente sarebbe un sogno più che un obiettivo, sto lavorando ovviamente per quello, poi se arriverà o meno non posso saperlo e non ho la presunzione di dirlo, sarebbe certamente un sogno la Nazionale”.

A Messina ritrova coach Barbieri

A Messina ritroverà proprio nuovamente coach Leo Barbieri e Fabio Collina, secondo allenatore di Offanengo fino alla scorsa stagione, dando continuità ad una crescita tecnica già avviata e consolidata, costituendo questo un valore aggiunto sia per la giocatrice che per il sistema di gioco della squadra.

Bellia commenta come ha influito ritrovare coach Leonardo Barbieri: “La scelta di venire qui con coach Barbieri ha pesato abbastanza, quando c’è fiducia reciproca è facile e la società è ambiziosa. Mi sono sempre trovata bene con lui perché c’è modo di confrontarsi e dialogare, si smuove dalle sue idee al contrario di altri. È molto aperto e proprio su questo mi ci sono appunto trovata bene e c’è un continuo confronto”.

Giocatrice incisiva in attacco e al servizio (come già evidenziato, l’annata a Montecchio l’ha vista chiudere come miglior battitrice del campionato con 46 ace), Bellia porta entusiasmo e una mentalità competitiva maturata anche in ambito internazionale.