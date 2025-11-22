“Forti d’Autunno”, posticipata a domenica 30 la visita al Forte dei Centri per il meteo

Mostre, animazioni, visite guidate, esposizioni e degustazioni spostate a causa delle previsioni del tempo a Messina. Annullato Forte Puntal Ferraro

MESSINA – Mostre, animazioni, visite guidate, esposizioni e degustazioni spostate a causa delle previsioni del tempo a Messina. Dopo la riuscita prima giornata della seconda edizione della kermesse “Forti d’Autunno”, l’iniziativa era prevista domenica 23 novembre. Ecco la nota: “Causa instabili condizioni climatiche, il proseguimento della seconda edizione della kermesse “Forti d’Autunno”, previsto domani, domenica 23 novembre, è posticipato a domenica 30 novembre, dalle ore 9.30 alle 17, relativamente alla visita al Forte dei Centri – Salice – Cooperativa La Zagara. Annullato, invece, l’appuntamento al Forte Puntal Ferrao – Colli San Rizzo – Azienda Foreste Demaniali”.

L’evento “Forti d’Autunno”, promosso dall’amministrazione comunale, consiste nell’apertura dei Forti attraverso mostre, animazioni, visite guidate, esposizioni e degustazioni.

Forte dei Centri – Salice

Il Forte dei Centri, a Salice, aprirà le sue porte per un’intera giornata, dalle 9:30 alle 17.

Il programma è ricco e pensato per tutte le età. Prevede il tour della struttura e la degustazione di prodotti tipici per esaltare i sapori autunnali. Un’attività di particolare rilievo è l’attività seminariale paleontologica nell’area del Forte. L’intrattenimento sarà completato da intrattenimento musicale, laboratori d’arte e specifiche attività dedicate ai più piccoli.

Aggiornamento