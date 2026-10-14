 Forti d'autunno, presentata la terza edizione: due domeniche alla scoperta di storia, arte e cultura

Forti d’autunno, presentata la terza edizione: due domeniche alla scoperta di storia, arte e cultura

Giuseppe Fontana

Forti d’autunno, presentata la terza edizione: due domeniche alla scoperta di storia, arte e cultura

mercoledì 14 Ottobre 2026 - 13:55

Il 18 e il 25 ottobre si rinnova l'appuntamento con l'iniziativa voluta dal Comune. Ecco quali saranno aperti e quando andare

MESSINA – I forti dei Centri, Cavalli, Puntal Ferraro, Petrazza e San Jachiddu apriranno le proprie porte per due domeniche all’insegna di arte, artigianato, tradizione, cultura e cucina. Si tratta della terza edizione di Forti d’Autunno, quell’ottobrata delle fortificazioni messinesi ideata qualche anno fa dall’amministrazione comunale e dall’assessorato alla Cultura guidato da Enzo Caruso che tanti cittadini ha coinvolto nel tempo. Rispetto alla passata edizione le domeniche saranno, appunto, soltanto due: la prossima, il 18 ottobre, e la successiva il 25.

Il programma: due forti il 18 ottobre

A presentare il programma sono stati gli assessori Enzo Caruso e Liana Cannata. La rassegna partirà il 17 ottobre alle 10 con la conferenza dal titolo “Le biodiversità tra le antiche mura”, in programma alla Chiesa di Santa Maria Alemanna. Il 18 ottobre, poi, le aperture di Forte San Jachiddu, con una caccia al tesoro, e di Forte Puntal Ferraro. Quest’ultimo, il forte “dei daini”, avrà come punto forte una mostra micologica per grandi e piccini.

Il 25 ottobre tre forti: e c’è un “compleanno”

Il 25 ottobre, invece, toccherà alle altre tre strutture. Forte Cavalli festeggerà alle 11 i suoi 136 anni di storia con il simbolico taglio della torta. Un’ora prima il forte dei Centri aprirà i cancelli al pubblico, con i suoi panorami mozzafiato. E infine il pomeriggio, dalle 15.30, Forte Petrazza ospiterà il laboratorio sulle stelle per bambini, all’osservatorio astronomico.

Alla conferenza di sabato 17 interverranno il sindaco Federico Basile, gli assessori Caruso e Cannata, il presidente di Medfort Pietrangelo Pettenò e l’assessore alle Politiche dell’Area integrata dello Stretto del Comune di Reggio Calabria Massimo Ripepi per i saluti istituzionali di rito. Poi Il cuore della conferenza con protagonisti Mauro Cavallaro per il Museo della Fauna, Vincenzo Visalli, presidente del Centro di cultura micologica, Alessandro Crisafulli per l’Orto botanico Pietro Castelli, e Giuseppe Loparo di AssoCea. A Francesco Cancellieri, in qualità di advisor del Premio nazionale del paesaggio, sono affidate invece le conclusioni.

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