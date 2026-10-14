Messina. Salvataggio al Campanile del Duomo, l’esercitazione sotto gli occhi curiosi dei turisti VIDEO

Vigili del Fuoco e Protezione Civile hanno simulato un intervento di soccorso

C’era chi si chiedeva se fosse morto qualcuno o se ci fossero dei feriti. Ma quella che si è svolta sotto gli occhi dei turisti a piazza Duomo era semplicemente un’esercitazione di Protezione Civile. I Vigili del Fuoco hanno simulato il salvataggio di un uomo dalla cima del Campanile.

Una piazza affollata dai turisti ha assistito alla scena incuriosita. La spettacolare discesa dei due uomini tramite delle funi è coincisa con il ruggito del leone e il canto del gallo. L’esercitazione si è conclusa proprio mentre il meccanismo del Campanile del Duomo suonava l’Ave Maria.

Si tratta di uno degli appuntamenti in programma pr la XV edizione di “Messina Risk Sis.Ma. 2026”, iniziativa promossa dal Comune di Messina dal 12 al 17 ottobre in concomitanza con la Settimana Nazionale della Protezione Civile.

L’esercitazione coinvolge l’intero territorio comunale e un’ampia rete di istituzioni, enti, strutture operative, scuole, università, aziende sanitarie e associazioni di volontariato, con l’obiettivo di verificare sul campo l’efficacia del sistema di risposta alle emergenze, la capacità di coordinamento tra i soggetti coinvolti e la funzionalità delle procedure previste dal Piano comunale di Protezione Civile.