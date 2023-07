Fortitudo Messina ripescata in B Interregionale. Merrino: "Traguardo meritato" - Tempostretto

Il commento del dirigente Merrino: "Felici dell'ammissione, non cambia il nostro approccio e ci sarà spazio per le giovani promesse". Al momento ci sono sei squadre messinesi in B

MESSINA – La domanda di ammissione alla prossima Serie B Interregionale, della società Fortitudo Messina, è stata accettata. Arriva l’ufficialità nella serata di venerdì 14 luglio dalla Comitato Regionale Fip Sicilia che si congratula con la formazione peloritana e con il Cus Catania Basket 2003, altra ripescata.

Entrambe le società, ricorda la federazione, avevano disputato i playoff in Serie C Gold. Nel dettaglio poi la Fortitudo Messina aveva perso le due finali promozione che le avrebbero consentito la promozione sul campo: la prima a gara tre contro l’Orsa Barcellona e la seconda, sempre in gara tre, contro la Basket School Messina. “Quinto salto di categoria in cinque campionati completati dal 2017” ricorda il dirigente messinese Giuseppe Merrino.

Merrino: “Anche in B daremo spazio ai giovani”

“Siamo molto felici dell’ammissione alla nuova B Interregionale, per noi si tratta del quinto salto di categoria, con cinque campionati completi disputati dalla nascita della Società nel 2017, in un percorso che ci ha portati dalla Promozione alla B” sono le parole del general manager della Fortitudo Messina.

Abbiamo meritato questo traguardo grazie al piazzamento in regular nella scorsa stagione ed il cambio di categoria non cambierà il nostro approccio nella costruzione della squadra – conclude Merrrino – cercando sempre di dare maggior spazio possibile alle giovani promesse”.

La prossima Serie B Interregionale

Va dunque completandosi il quadro delle società messinesi che saranno ai nastri di partenza della prossima quarta serie di pallacanestro italiana maschile. Alla vincitrice del girone di C Gold Svincolati Milazzo, si sono aggiunte poi, passando dai playoff, Orsa Barcellona, Castanea e Basket School. Adesso tramite ripescaggio la Fortitudo Messina e, se un altro ripescaggio non sarà accettato, quello per la A2 dell’Orlandina, la squadra di Capo d’Orlando sarà la sesta messinese.

