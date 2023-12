Forza Italia, Gaetano Giordano responsabile provinciale per la viabilità e sicurezza - Tempostretto

Sindacalista ed ex assessore, è vicino al parlamentare Tommaso Calderone

MESSINA – Da anni è impegnato in campo sindacale nell’ambito della polizia municipale. Ma è stato anche assessore al Comune di Falcone. Ora Gaetano Giordano è stato nominato responsabile provinciale dipartimento Viabilità e sicurezza per il coordinamento provinciale di Forza Italia.

Giordano si è detto vicino alle posizioni del parlmentare, uno dei big del partito, Tommaso Calderone (nella foto con Gaetano Giordano e il figlio Michele). “Apprezzo – ha dichiarato il nuovo responsabile – la sua grande competenza mministrativa e la dedizione politica al territorio di provenienza e alla Sicilia. Sono a completa disposizione di Forza Italia per avviare un concreto rilancio della valorizzazione delle risorse della nostra terra. E ringrazio il partito per la fiducia dimostrata. L’obiettivo è quello di lavorare per un territorio più vivibile, a misura d’uomo, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, alla viabilità cittadina e alla tutela dei diritti dei portatori di handicap, troppo spesso privati di percorsi e di stalli ad essi dedicati”.