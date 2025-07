Forza Italia: “gli Stati Generali del Mezzogiorno si concludono a Reggio”

La tappa conclusiva in riva allo Stretto vedrà la partecipazione di ministri, parlamentari, dirigenti e delegazioni provenienti da tutta Italia

REGGIO CALABRIA – Si chiuderà a Reggio Calabria, dall’1 al 3 agosto, il percorso degli “Stati Generali del Mezzogiorno”, l’iniziativa nazionale di Forza Italia che, sotto il titolo “Le radici del Sud, la forza dell’Italia”, ha attraversato tutte le regioni meridionali con l’obiettivo di raccogliere istanze territoriali e trasformarle in proposte concrete da portare al Governo.

La tappa conclusiva in riva allo Stretto vedrà la partecipazione di ministri, parlamentari, dirigenti e delegazioni provenienti da tutta Italia. Lo hanno annunciato in conferenza stampa, nella sede del partito a Roma, il segretario nazionale Antonio Tajani, insieme ai capigruppo azzurri di Senato e Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, e al responsabile del Dipartimento per il Sud Francesco Cannizzaro, che guida anche il partito in Calabria.

“Questa tre giorni – ha spiegato Tajani – sarà l’occasione per affrontare tutti i temi centrali per il Mezzogiorno, ma anche per cominciare a tracciare le linee strategiche della ripresa, a partire dalla sanità, alla quale dedicheremo tutta la stagione estiva per definire un piano strategico per il servizio sanitario nazionale”»”.

Non mancheranno, ha aggiunto il leader azzurro, dibattiti su economia, fisco, sicurezza e lotta alla mafia – con la partecipazione di Rita Dalla Chiesa , oltre a lavoro, Europa e infrastrutture. «Essere a Reggio Calabria, città simbolo, da dove partirà il Ponte sullo Stretto, significa confrontarsi con il mondo produttivo su un’opera strategica per il rilancio del Paese», ha sottolineato Tajani.

Il programma della tre giorni prevede 13 panel tematici, nei quali interverranno ministri, parlamentari, amministratori locali, sindaci, consiglieri regionali e rappresentanti del governo. Particolare attenzione sarà riservata al confronto con il mondo delle professioni, gli ordini professionali, le università, i sindacati e le associazioni di categoria.

“L’obiettivo, ha spiegato Francesco Cannizzaro, capogruppo alla Camera, sarà quello di redigere un documento finale da sottoporre al Governo, «per mettere al centro dell’agenda politica la “questione meridionale” e restituire al Sud quel ruolo di protagonista che non ha mai avuto negli ultimi vent’anni”»”.

Il ciclo di incontri si concluderà il 3 agosto con l’intervento finale di Tajani. A settembre, ha annunciato il segretario azzurro, partirà la fase due: “«”l’organizzazione dell’evento giovanile di Forza Italia che si terrà a San Benedetto del Tronto”.