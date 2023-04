Fosso, Cavallotti, Cavalcavia e Villa Dante. Parcheggi aperti h 24 e costano meno - Tempostretto

Sia il costo giornaliero sia gli abbonamenti hanno un prezzo inferiore rispetto alle strisce blu

175 posti auto a duecento metri dal viale San Martino, tre minuti a piedi. Il parcheggio Fosso di via La Farina è il più vicino al centro commerciale naturale della città, lì dove ad oggi è isola pedonale.

“Se magari lo chiudeste dopo le 20.30, le commesse dei negozi limitrofi parcheggerebbero lì perché farebbero in tempo a prenderla senza rischiare di rimanere a piedi” – commenta una nostra lettrice.

In effetti fino allo scorso Natale era così. Ma da un alcuni mesi il parcheggio è aperto h 24, quasi tutte le mattine è pieno mentre al pomeriggio è meno frequentato, e costa anche meno rispetto alla sosta nelle strisce blu in strada. Il costo orario è uguale, un euro, ma c’è la possibilità di sostare tutto il giorno al costo di 2,50 euro, mentre nelle strisce blu si pagano 5 euro al giorno.

65 euro al mese se tutti i giorni

Se si calcolano 26 giorni lavorativi in un mese (la domenica la sosta è gratuita), parcheggiando tutti i giorni si arriva ad un costo di 65 euro (in un anno fanno 780 euro), inferiore rispetto all’abbonamento alle strisce blu, che costa 269 euro a trimestre (quindi 90 euro al mese) o 942 euro all’anno (quindi 78 euro al mese).

I parcheggi in struttura costano meno

Il costo è più conveniente anche negli altri parcheggi in struttura: lato nord Cavallotti (400 metri e 5 minuti a piedi da piazza Cairoli) e Cavalcavia (500 metri e 6 minuti a piedi da piazza Cairoli); lato sud Mercato Zaera (650 metri e 8 minuti a piedi da via Santa Cecilia), Villa Dante (un km e dodici minuti a piedi da via Santa Cecilia), oltre ai capolinea nord (Annunziata) e sud (Gazzi) del tram.

A Villa Dante (che tra l’altro per ora è gratis e lo sarà fino a quando non finiranno i lavori in via Catania) e al Cavallotti si paga anche la domenica (2,50 al giorno in questo caso fanno 75 euro al mese) ma ci sono altre possibilità di abbonamento: 100 euro al mese h 24 o 70 euro dalle 7 alle 21 o 50 euro al mese solo per mattina (h 7-15), pomeriggio (h 13-21) e notturno (h 20-8). L’abbonamento annuale costa 1.000 euro o 700 euro dalle 7 alle 21.

Tutti questi costi sono dimezzati per le auto ibride e azzerate per le auto elettriche.

Inoltre le aziende con più di 50 dipendenti, enti pubblici, associazioni, gruppi di acquisto, scuole e società di autonoleggio convenzionate possono avere abbonamenti al 50 %.

I parcheggi di viale Europa

A breve saranno disponibili anche i parcheggi del viale Europa centro, a 400 metri e 5 minuti a piedi da via Santa Cecilia. Potrebbero servirne ancora? Forse sì ma è pur vero che, ad oggi, i parcheggi disponibili non sono tutti pieni. E non lo sono perché i messinesi preferiscono spendere in carburante alla ricerca di un posto che invece lì troverebbero facilmente, quando non sostare in divieto, magari negli angoli, davanti agli scivoli.

La ztl

L’unica soluzione è impedirlo, accadrà quando verrà istituita la prima zona a traffico limitato, che prevede il divieto d’ingresso a saturazione dei parcheggi. Fermarsi a poca distanza e camminare a piedi, in centro, è un’abitudine che esiste nella maggior parte delle città e che fatica ad entrare nella testa dei messinesi.

