Fosso, Cavallotti e Villa Dante parcheggi automatici, gara aggiudicata - Tempostretto

Sarà la Hub Italia srl di Zola Predosa a realizzare i lavori di “Fornitura di Beni e Servizi per la realizzazione di tre sistemi di automazione dei parcheggi Zaera, Cavallotti e Fosso”. La società bolognese si è aggiudicata la gara offrendo un ribasso del 41,11 % sull’importo a base di gara di 752mila euro, per un importo finale di aggiudicazione di 443mila euro.

Ora le verifiche per la dichiarazione di efficacia, poi la firma del contratto. Da quel momento, il cronoprogramma prevede un mese per progetto esecutivo e approvazione, un mese per fornitura materiali, tre mesi per installazioni, un mese per avvio e collaudo. Cioè sei mesi a partire dalla firma del contratto.

I NUOVI ACCESSI

Come funzionerà il nuovo accesso ai parcheggi? All’ingresso ci sarà una colonna ticket, dove gli abbonati potranno avvicinare il proprio abbonamento in forma cartacea o elettronica, mentre i non abbonati potranno premere un pulsante e ritirare il biglietto. All’uscita, i non abbonati dovranno prima pagare alle casse automatiche, poi reinserire il biglietto nella colonna ticket davanti alla barra automatica; per gli abbonati basterà di nuovo solo avvicinare la propria tessera.

NUOVA APPLICAZIONE

In realtà al Cavallotti e a Zaera è già così ma non sono rari i mal funzionamenti. In più ci sarà un’applicazione integrata in Atm MovUp che consentirà la visualizzazione dei posti liberi, acquisto abbonamenti, pagamento sosta anche in caso di anomalia della cassa automatica, generazione di codice qr per l’acquisto di biglietti integrati parcheggio più sosta.

All’ingresso principale e su ogni piano ci saranno pannelli che indicheranno il numero di parcheggi disponibili.

CAVALLOTTI

Il Cavallotti è terminal bus al piano terra più cinque piani di parcheggio, di cui gli ultimi due (compreso quello scoperto) sono inagibili. Al momento, quindi, sono disponibili tre piani ed è in corso di redazione il progetto di recupero degli altri due. E’ stato automatizzato nel 2017 ma si registrano malfunzionamenti alle barre di uscita, tanto che alcuni automobilisti le hanno forzate perché rimasti “intrappolati” all’interno.

Parcheggio Cavallotti

ZAERA VILLA DANTE

E’ automatico anche il parcheggio Zaera Villa Dante ma pure qui ci sono frequenti blocchi alla cassa automatica, che non consentono il rilascio del tagliando d’uscita, tanto che si è reso necessario un pulsante di sblocco della barra, che consenta l’uscita e di individuare la targa per il pagamento del dovuto. Da pochi giorni il parcheggio è gratuito e così resterà fin quando ci saranno i lavori per il nuovo vicino parcheggio di via Catania.

L’ingresso del parcheggio Zaera Villa Dante

FOSSO DI VIA LA FARINA

La novità più rilevante sarà per il Fosso di via La Farina, il più centrale, che ad oggi non è automatico. Anzi dallo scorso Natale è aperto h 24, festivi compresi, mentre prima veniva aperto e chiuso manualmente tutti i giorni.