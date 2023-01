Fotografo landscape messinese tra i primi 10 creator al mondo per azienda leader nel settore - Tempostretto

Il giovane di Giardini Naxos è stato scelto per alcuni scatti in Sicilia (ma anche a Roma) diventati virali

Pio Andrea Peri il fotografo landscape 33 enne originario di Giardini Naxos è stato eletto come uno dei 10 migliori Creator al mondo per l’anno 2022 da una azienda cinese leader nel settore di Droni e accessori per la fotografia. Da tempo si cimenta nel settore dei Droni Fpv (“first person view”ovvero “volo in prima persona”), non il drone classico bensì un drone autocostruito, pilotato con dei visori. Con tale “strumento” Peri regala immagini di scorci incredibili, alcuni dei quali realizzati anche sulla Capitale. Foto e Video dei principali monumenti romani sono infatti divenuti virali sui suoi profili social come Instagram e tik-tok raggiungendo oltre 7 milioni di visualizzazioni. Numeri da capogiro che hanno incrementato notevolmente i follower, giunti quasi a 110.000.

Pio è stato scelto dalla Dji come creator circa 8 mesi fa grazie ad alcuni scatti virali in Sicilia, come ad esempio lo scatto di Centuripe, paese a forma di uomo e alcuni scatti del parossismo del 16 febbraio scorso, quando l’Etna ha dato spettacolo.

Il suo ruolo è stato quello di testare e recensire i droni qualche mese prima del lancio sul mercato: “Una grande responsabilità – racconta Pio – anche per la privacy, per l’azienda stessa. Nel 2023 – conclude – spero di continuare su questa strada per me importante, per valorizzare al massimo la mia terra e far conoscere al resto del mondo le Meraviglie che abbiamo al Sud Italia”.