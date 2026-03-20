Fra’ – San Francesco, la superstar del Medioevo: un racconto sorprendente sulla forza persuasiva

Appuntamento dal 20 al 22 marzo

Come si fa a parlare di San Francesco d’Assisi senza essere banali? Da questa domanda nasce Fra’ – San Francesco, la superstar del Medioevo, uno spettacolo che prova a raccontare il poverello di Assisi partendo da ciò che lo rende ancora oggi così irresistibile.

Francesco aveva qualcosa di speciale. Era un artista. Le sue prediche erano capolavori visionari, vere e proprie performance: giocava con gli elementi della natura, improvvisava citando le chanson de geste, usava il corpo, il silenzio, perfino la propria malattia. Sapeva incantare le folle: far ridere, piangere, cantare.

Il monologo si interroga proprio su questo straordinario potere persuasivo che la figura di Francesco continua a esercitare anche su di noi contemporanei, attraversando la vita del poverello di Assisi e il suo tentativo instancabile di raccontare il mistero di Dio in ogni forma.

Dalla predica ai porci fino alla composizione del Cantico delle Creature, il primo componimento lirico in volgare italiano, Francesco canta la bellezza di frate sole dal buio della sua cella, ormai cieco e segnato dalla malattia.

Ad accompagnare il racconto, le laudi medievali e gli strumenti antichi dialogano con la narrazione in uno spettacolo ricco di invenzioni teatrali e musicali.

E poi il gran finale. Il rapporto di Francesco con Sora nostra morte corporale, da cui nessun uomo può scappare. E forse neanche il pubblico potrà sottrarsi a questa domanda: il grande tabù della nostra contemporaneità, non siamo immortali.

Data e orario

venerdì 20 marzo, ore 21

sabato 21 marzo, ore 21

domenica 22 marzo, ore 17:30