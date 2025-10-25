Fragale è ufficialmente il nuovo capo di Gabinetto del sindaco di Messina

Per i primi tre mesi ha lavorato da esperto a titolo gratuito, entra in servizio a partire dal 1. ottobre

Era stato presentato lo scorso 3 luglio ma aveva assunto il ruolo di esperto a titolo gratuito in attesa del via libera della Cosfel (Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali).

Il via libera è arrivato e ora, con la Determina numero 9299 del 17 ottobre 2025, la Direzione Generale del Comune di Messina ha preso atto dell’avvenuta sottoscrizione del contratto e della conseguente immissione in servizio di Emilio Fragale nella qualifica dirigenziale di capo di Gabinetto del sindaco.

L’incarico, a tempo pieno e determinato, è effettivo dal 1° ottobre 2025 e avrà una durata pari all’intero mandato sindacale, con risoluzione di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato amministrativo.

Un incarico previsto dal Piano Organizzativo

La necessità di ricoprire il ruolo era stata inserita nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 (Piao), approvato con Delibera di Giunta Municipale numero 266 del 14 aprile 2025.

Il conferimento dell’incarico a Fragale è stato poi stabilito dalla Giunta Municipale con la Delibera numero 617 del 4 settembre 2025. Il Decreto Sindacale numero 78 del 30 settembre 2025 ha infine formalizzato il conferimento.