Messina. Fragale capo di gabinetto... per ora da esperto gratuito

La nomina formale è subordinata alla modifica della pianta organica e all'approvazione della Consfel

Collaboratore volontario a titolo gratuito. Emilio Fragale è stato annunciato sei giorni fa come nuovo capo di gabinetto del Comune di Messina, ma il ruolo, se ricoperto da una figura esterna all’ente, non è al momento previsto nella pianta organica comunale. La formalizzazione definitiva dell’incarico, che prevedrebbe un compenso di circa 68mila euro, richiederà il via libera della Cosfel (Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali).

Per ora, dunque, a Fragale “il compito di fornire supporto tecnico-giuridico all’attuazione del programma elettorale del sindaco e di collaborare su iniziative di interesse civico”.

Le sue attività si concentreranno sulla “consulenza tecnico-giuridica, il supporto all’analisi normativa e strategica, l’affiancamento al sindaco su progetti di rilevanza strategica e la collaborazione nella predisposizione di atti e iniziative”.