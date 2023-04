Frana a Contrada Casazza, "mettiamo in sicurezza montagna Bisconte" - Tempostretto

Massi e detriti nei pressi del Piazzale d'armi. Segnala l'emergenza il consigliere Geraci. L'assessore Minutoli: "Situazione sotto controllo anche a Cumia, dove c'è stata una piccola frana"

MESSINA – Una frana nella strada di collegamento sopra Bisconte verso Contrada Casazza, nei pressi del Piazzale d’armi. La frana è stata segnalata dal consigliere della III Municipalità Alessandro Geraci. “Avvisato il pronto intervento, nel frattempo attenzione nel transitare”, scrive su Facebook il consigliere. Massi e detriti in strada, in una giornata segnata dal maltempo ma senza, allo stato attuale, gravi danni in città. Del problema si sta occupando l’assessore Massimo Minutoli, con delega alla Protezione civile, che ci comunica che “la situazione è sotto controllo e abbiamo allertato il pronto intervento. Gli interventi sono in corso, siamo intervenuti pure per una piccola frana a Cumia e il personale è sul posto, ma nulla d’allarmante”.

Riguardo a Bisconte, più volte Geraci, con un intervento in prima commissione consiliare nel dicembre 2021, ha sollevato la questione della messa in sicurezza dell’intera montagna, senza “interventi tampone e senza attendere l’ennesime piogge”.