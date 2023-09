Frana a Naso, si lavora per ridare casa alle famiglie evacuate - Tempostretto

Ditte al lavoro per rimettere in sicurezza l'area devastata dall'incendio prima e dalle piogge dopo

NASO – Potrebbero presto fare rientro a casa le tre famiglie evacuate a Naso dopo il devastante incendio dei giorni scorsi, seguito dal repentino calo delle temperature e dalle piogge che hanno causato una frana in contrada Catena, che ha determinato l’evacuazione.

L’Amministrazione comunale, con in testa il sindaco, Gaetano Nanì, sono al lavoro insieme agli uffici regionali della Protezione civile per mettere in sicurezza l’area e consentire alle tre famiglie di fare rientro a casa. Due famiglie si sono trasferite in un Comune vicino, in abitazione di proprietà; la terza in casa di parenti. Il sindaco ha firmato una ordinanza per liberare dal fango l’area circostante le case evacuate, impegnando diverse ditte.