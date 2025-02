Frana, transenne e spazzatura: l’insostenibile situazione a Valle degli Angeli

Il consigliere La Fauci ha raccolto lo sfogo di una cittadina, esasperata per i disagi: "Messina Servizi è intervenuta varie volte ma la discarica torna"

MESSINA – Una frana, una transenna e una montagna di spazzatura. Una cittadina di via Cardinale Guarino, a Valle degli Angeli, non sa più come fare per raggiungere la porta di casa e superare gli ostacoli che ogni giorno si accumulano nella strada a pochi passi dalla sua abitazione.

Da giorni gli abitanti fanno i conti con un terreno franato durante la violenta ondata di maltempo di due settimane fa. Ma a questo si sono aggiunti anche altri disagi: la mini-discarica che nonostante venga pulita costantemente si “rigenera” e la transenna posta a protezione della frana stessa.

La segnalazione è stata raccolta dal capogruppo di Ora Sicilia Giandomenico La Fauci, che ha spiegato a Tempostretto di aver parlato con la presidente di Messina Servizi Mariagrazia Interdonato e che l’azienda è intervenuta diverse volte per ripulire l’area dalla spazzatura, ma senza esito, visto che bastano poche ore per vedere tornare i cumuli di sacchetti maleodoranti a causa di cittadini incivili.

La situazione resta insostenibile.