Francesco Rigano si candida a sindaco con "una marcia in più" per Furci - Tempostretto

L'avvocato furcese ha deciso di candidarsi nuovamente, dopo la sconfitta di 5 anni fa contro Francilia

FURCI SICULO – Sarà nuovamente l’avvocato Francesco Rigano a sfidare l’uscente Matteo Francilia alle prossime elezioni amministrative di maggio. Si ripropone dunque la contesa di cinque anni fa. L’annuncio della candidatura di Rigano è arrivato ieri. “Sono pronto ad affrontare questa campagna elettorale nel migliore dei modi – dice il neo candidato sindaco – con tanti buoni propositi e un grande entusiasmo. Stiamo già lavorando ad un programma credibile, dove metteremo al centro i bisogni di tutti, nessuno escluso”.

“La lista che supporterà la mia candidatura – aggiunge l’avvocato furcese – si chiama “Una marcia in più” e, nel logo, sono raffigurate quattro frecce rivolte verso l’alto, che rappresentano appunto la “marcia in più” che vogliamo dare al nostro Comune nella sua interezza, dalla più piccola Artale, alla parte centrale del paese, passando per Calcare e Grotte”.

“Più attenzione alle zone periferiche”

Rigano ha ben chiari gli obiettivi. “Uno dei tratti distintivi dell’amministrazione uscente – prosegue – è stato quello di concentrare la propria azione nell’area centrale del paese, soprattutto nella zona del lungomare, trascurando le zone periferiche (soprattutto nelle frazioni), dove si registrano disservizi e lamentale da parte dei nostri concittadini. Il mio primo obiettivo è quello di cancellare questa disparità all’interno del paese. Presto comunicherò i nomi che faranno parte della mia squadra e nel frattempo continuerò a lavorare sul programma elettorale, confrontandomi con la gente”.