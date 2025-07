Frecce Tricolori a Messina, ecco i bus Air Show

Bus navetta speciali e corse dello shuttle potenziate il 2 e 3 agosto. Le altre info sui parcheggi

Messina – Chi vorrà raggiungere i punti d’osservazione migliori e il Villaggio Azzurro, il prossimo 2 e 3 agosto in occasione dell’esibizione messinese della Pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare, potrà utilizzare anche speciali bus navetta dedicati.

In occasione dello spettacolo delle “Frecce Tricolori”, l’Atm ha infatti istituito appositi Air Show bus. In occasione delle due giornate dedicate alla spettacolare esibizione è prevista infatti la chiusura della via Consolare Pompea tra il torrente Fiumara Guardia e la foce del torrente Pace (a partire dal torrente Annunziata e oltre il torrente Guardia), con conseguente deviazione del traffico veicolare sulla strada Panoramica dello Stretto.

I bus Air Show

I bus, denominati per l’occasione “Air Show”, percorreranno un duplice percorso: per chi arriva dalla zona sud le navette ATM garantiranno i collegamenti tra la Stazione centrale e il Torrente Pace; per chi arriva dalla zona nord le navette ATM faranno la spola tra l’ Ospedale Papardo e il Torrente Guardia.

L’Azienda Trasporti potenzierà inoltre la Linea 1 (Shuttle 100), che transiterà da via Panoramica dello Stretto, e ottimizzerà i collegamenti con i parcheggi di interscambio. Le corse aggiuntive saranno garantite per tutta la durata dello show, fino alla fine della manifestazione e fino al completo esaurirsi dell’afflusso di gente.

Gli automobilisti avranno quindi la possibilità di lasciare l’auto in una delle tante aree di sosta presenti sul territorio comunale e prendere il bus navetta o lo Shuttle per raggiungere il luogo in cui si svolgerà l’evento delle “Frecce Tricolori”.

I parcheggi

Ecco l’elenco dei principali parcheggi vicini alle fermate di navette e shuttle.

• Santa Margherita

• Parcheggio ZIR

• Parcheggio Villa Dante

• Parcheggio Viale Europa

• Parcheggio La Farina

• Parcheggio Cavallotti

• Parcheggio Cavalcavia Piastra

• Parcheggio Ex Gasometro

• Parcheggio Annunziata

• Parcheggio Papardo.

Navette saranno attivate, invece, per i parcheggi non serviti dalla Linea 1 e, in particolare: