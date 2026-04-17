 Fuga di gas da un tombino a Piazza Duomo, operazioni in corso da stamattina

Fuga di gas da un tombino a Piazza Duomo, operazioni in corso da stamattina

Redazione

Fuga di gas da un tombino a Piazza Duomo, operazioni in corso da stamattina

venerdì 17 Aprile 2026 - 22:50

I vigili del fuoco lavorano dalle 11 di oggi con Italgas, Amam e polizia municipale nel cuore di Messina

MESSINA – Una fuga di gas nel cuore di Messina. Dalle ore 11:20 circa di oggi, i Vigili del fuoco del Comando di Messina stanno intervenendo a Piazza Duomo per una fuga di gas segnalata dai gestori di un locale.

“La squadra della sede centrale, giunta con Aps (Autopompa serbatoio) e pickup, ha messo in sicurezza l’area interessata e individuato la perdita, tramite strumentazione tecnica, all’interno di un tombino adiacente alla piazza”, fanno sapere i pompieri.
Sul posto sono intervenuti i tecnici Italgas per la riparazione, supportati dal personale Vf. Presenti anche personale Amam e Polizia municipale.

Operazioni di ripristino tuttora in corso.

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