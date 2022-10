Fugge in retromarcia all'alt dei carabinieri, 41enne arrestato dopo un inseguimento - Tempostretto

L'uomo era sprovvisto di patente

SCALETTA ZANCLEA – Un 41enne già noto alle forze dell’ordine è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono a qualche giorno fa quando, durante i servizi di controllo del territorio, i carabinieri della Stazione di Scaletta Zanclea avevano intimato l’alt ad un’autovettura di grossa cilindrata, condotta dal 41enne, il quale invece di rallentare e fermarsi, accelerava dandosi repentinamente alla fuga in retromarcia creando pericolo per gli utenti della strada.

Sono pertanto scattate le ricerche, allertando le altre pattuglie. Proprio i militari di Scaletta Zanclea sono riusciti a intercettare per le vie del paese l’uomo, il quale, dopo aver abbandonato l’autovettura e una folle fuga a piedi, si era nascosto nelle strade limitrofe. Il 41enne, nuovamente rintracciato, è stato bloccato dai militari che lo hanno condotto in caserma per gli accertamenti, da cui è emerso che l’uomo era sprovvisto di patente in corso di validità. Il 41enne pertanto è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per l’uomo, in attesa di giudizio definitivo, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.