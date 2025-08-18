 Funerali di Pippo Baudo, potenziati i collegamenti con Militello Val di Catania

Gianluca Santisi

lunedì 18 Agosto 2025 - 19:15

La linea ferroviaria è attualmente inutilizzabile per lavori. Le esequie saranno trasmesse in diretta sulla Rai

“In occasione delle esequie di Pippo Baudo, la Regione, d’intesa con Trenitalia, ha voluto garantire un servizio di trasporto adeguato per consentire, a quanti vorranno, di partecipare in modo ordinato e sicuro”. Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, commentando il potenziamento dei collegamenti in autobus (la linea ferroviaria è attualmente chiusa per lavori) con Militello Val di Catania, mercoledì 20 agosto, in occasione dei funerali di Pippo Baudo.

Per l’assessore regionale Aricò si tratta di “un sentito e doveroso atto di rispetto verso un grande figlio della nostra terra: il compianto presentatore ha rappresentato un patrimonio unico per la Sicilia e per l’Italia intera”.

I funerali in diretta sulla Rai

Mercoledì 20 agosto, dalle 15.30 alle 18.10, il Tg1 trasmetterà in diretta le esequie di Pippo Baudo dalla Chiesa di Santa Maria della Stella a Militello Val di Catania, paese di origine del conduttore televisivo e dove lo stesso aveva chiesto di essere sepolto.

Il sindaco del comune siciliano, Giovanni Burtone, ha annunciato il lutto cittadino per la giornata delle esequie. I funerali saranno celebrati nelSantuario di Santa Maria della Stella, una chiesa settecentesca barocca edificata dopo che il terremoto della Val di Noto del 1693 ha distrutto l’antica Basilica di Santa Maria della Stella.

