"Fuori le guerre dalla storia", incontro a Messina con Paolo Ferrero - Tempostretto

L'iniziativa è in programma mercoledì 5 aprile, alle 17.30, nel nel saloncino della Cgil Messina

MESSINA – “Fuori le guerre dalla storia”: una riflessione attuale con relatore d’eccezione l’ex ministro e ora nella direzione nazionale del Partito della rifondazione comunista Paolo Ferrero. L’iniziativa è in programma mercoledì 5 aprile, alle 17.30, nel nel saloncino della Cgil Messina in via Peculio Frumentario n. 6. In primo piano una riflessione “sulle guerre in atto a partire dal conflitto odierno in Ucraina e gli effetti sui processi e riarmo in Italia”, annunciano gli organizzatori.

Il confronto è promosso da Prc e Unione popolare e, con Ferrero, intervengono Antonio Mazzeo, attivista e pacifista; Pietro Patti, segretario generale della Camera del Lavoro di Messina; Ciccio Sciotto, pastore valdese; Damiano Di Giovanni, dell’Udu – Unione degli universitari Messina. Modera e introduce: Tania Poguisch, del comitato politico nazionale del Prc.

Sono state invitati a intervenire associazioni e referenti delle Anpi (Associazionale nazionale partigiani d’Italia) di Messina e provincia.