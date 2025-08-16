 Fuoriuscita di liquami in via Consolare Pompea, "individuata la causa"

Redazione

Fuoriuscita di liquami in via Consolare Pompea, “individuata la causa”

sabato 16 Agosto 2025 - 13:20

La segnalazione di un cittadino e l'esposto di Messina 3 S e un altro comitato: "Problema alla condotta fognaria che si trascina da mesi". Amam: "Intervento in programma"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “In via Consolare Pompea, in diversi punti, fuoriuscita di liquami dalla condotta fognaria”. Questo il messaggio di un cittadino.

Abbiamo contattato il presidente dell’Amam, Paolo Alibrandi, che ci ha confermato l’intervento risolutivo in programmazione. In una prima fase non era stato trovato il tombino, dato che la strada è stata asfaltata, che determinava questa situazione. Una volta fatto un lavoro di scavo, la ditta ha individuato il secondo tombino, rispetto a quello dove avvengono gli sversamenti, e adesso può procedere per risolvere il problema.

Fogne a cielo aperto, i comitati chiedono “interventi urgenti e duraturi”

A presentare un esposto, invece, i Comitati “Messina 3S”, con la dottoressa Emanuela Cannistrà, e “Quiete, sicurezza, mobilità: non sono concessioni, sono diritti”. Questa la nota congiunta: “A Messina la storia si ripete, e lo fa con preoccupante puntualità. Dopo il grave sversamento fognario del 15 giugno scorso, che aveva richiesto un intervento straordinario, un nuovo episodio si è verificato il 13 agosto, a soli 100 metri di distanza dal punto precedentemente interessato. Ancora una volta, a segnalare la situazione sono stati i cittadini, costretti a convivere con liquami maleodoranti lungo la strada e sotto le finestre di casa. Il rischio sanitario è evidente e crescente, ma sembra non trovare risposte dalle istituzioni competenti. Così abbamo deciso di reagire formalmente, presentando un esposto agli organi preposti per denunciare una situazione che non può più essere definita eccezionale. Quello che sta accadendo non è soltanto un disservizio, ma un rischio per la salute pubblica. I Comitati chiedono interventi urgenti e duraturi”.

