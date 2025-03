Furci non dimentica Lorena Quaranta: le sarà intitolato il Palasport

A quasi cinque anni dalla sua uccisione, la Giunta ha avviato l'iter per l'importante iniziativa in sua memoria

FURCI SICULO – “Il mese di marzo, e in particolar modo questa settimana, è dedicato alle donne e il Comune di Furci Siculo lo dedica ad una donna speciale: la nostra cara concittadina Lorena Quaranta”: così il sindaco Matteo Francilia, che annuncia un’iniziativa importante per ricordare la 27enne uccisa 5 anni fa dal fidanzato a Furci. “Con una delibera di Giunta – spiega Francilia – abbiamo espresso la volontà di intitolare alla dolce Lorena, il Palazzetto dello Sport, uno degli edifici simbolo di Furci, di recente interamente ristrutturato, quotidianamente frequentato da numerosi giovani , meta di eventi agonistici di grande spessore anche a livello nazionale ed internazionale e luogo di eventi sportivi e culturali aperto all’intero comprensorio”.

“Il suo nome non sarà dimenticato”

La delibera della Giunta turchese sarà adesso inoltrata alla Prefettura di Messina per ottenere il via libera definitivo all’intitolazione. “La dottoressa Lorena Quaranta, il 31 marzo 2020 , è stata strappata alla vita e all’affetto della sua famiglia in modo brutale per mano di chi diceva di amarla – aggiunge il sindaco Francilia -. Non esiste e non esisterà mai alcuna giustificazione per quanto accaduto. Da allora Lorena è nel cuore di tutti i cittadini furcesi e di tutta la riviera ionica che, uniti in un abbraccio ideale con quanti l’hanno amata, desiderano che il suo nome si perpetui nel tempo, oltrepassi i confini e sia ricordato per sempre”.

“L’appellativo “PalaLorenaQuaranta” – conclude il sindaco di Furci Siculo – risuonerà durante i campionati, sarà citato nei calendari ufficiali , sarà scritto nelle locandine degli eventi. In questo modo il suo nome tornerà sempre alla memoria e tutti, in speciale modo le giovani generazioni, avranno modo di riflettere e di essere sensibilizzati su uno dei più grandi problemi di rilevanza sociale, quale quello della violenza sulle donne”.

