Furci piange il 14enne Adriano Aloisi, mercoledì lutto cittadino per i funerali

Grande appassionato di musica, era vicepresidente del Piccolo Coro Città di Taormina. Il sindaco Francilia: "Profondo dolore"

FURCI SICULO – “Un velo di tristezza, sconforto ed incredulità si è abbattuto sulla nostra comunità ancora una volta colpita da un tragico lutto”. Le parole del sindaco Matteo Francilia fotografano la cappa di dolore che avvolge Furci e la riviera jonica messinese, in seguito alla scomparsa del 14enne Adriano Aloisi.

“La scomparsa di un giovanissimo ragazzo – continua il sindaco Francilia – di un figlio nostro è inaccettabile, è contro natura. Mai un genitore dovrebbe piangere la morte di un figlio. Con profondo dolore la nostra Furci abbraccia i genitori, i fratelli, i nonni e la famiglia tutta di Adriano, colpiti da una così grande tragedia. Nemmeno il tempo potrà lenire un dolore così forte. Preghiamo perché il Dio della misericordia consoli i loro cuori affranti”.

Mercoledì i funerali

Il primo cittadino ha anticipato la proclamazione del lutto cittadino in occasione dei funerali. “In segno di partecipazione a questo tristissimo evento, sarà proclamato il lutto cittadino nel corso delle esequie questo mercoledì”. I funerali si svolgeranno alle ore 15 nella chiesa S. Maria del Rosario: “Adriano Aloisi, l’amico di tutti – si legge nel manifesto funebre – vi aspetta per cantare tutti insieme”.

Proprio il canto era la grande passione di Adriano, giovane corista e vicepresidente del Piccolo Coro Città di Taormina. “Vogliamo ricordarti così – si legge in un post corredato dalla foto sorridente di Adriano sulla pagina Fb del Coro – col tuo sorriso e con il tuo grande cuore mentre intoni verso l’infinito il tuo canto! Ciao Adriano!”.

Tantissime le testimonianze di vicinanza alla famiglia. Anche l’Istituto Comprensivo di Roccalumera “con grande tristezza e profondo dolore” si è stretto “attorno alla famiglia e a tutta la comunità del Comune di Furci Siculo per il grave lutto dovuto alla prematura scomparsa di Adriano Aloisi”.

“Il Calcio Furci – sottolinea invece la società calcistica della cittadina jonica – in tutte le sue componenti si unisce al dolore della famiglia Aloisi per la prematura scomparsa del piccolo Adriano che ha lasciato tutti in sgomento e senza parole”.