Furci Siculo. I vecchi maglioni diventano coperte di lana per i senza tetto

Giornata di solidarietà organizzata dall'associazione "E Berta filava..."

FURCI SICULO – Il caldo abbraccio della solidarietà con centinaia di coperte di lana donate a chi ne ha più bisogno. Domenica scorsa, la rinnovata cavea del parco Furci Verde ha ospitato l’iniziativa “Il tappeto di lana”, organizzata dall’associazione “E… Berta filava” di Teresa Brancato, con il supporto di Adriana Macrì e il patrocinio del Comune di Furci Siculo. Grazie all’evento benefico sono state raccolte centinaia di coperte, per quasi 400 metri complessivi di lana, da consegnare a chiese, case famiglia e senza tetto. Raccolte anche 20 buste di spesa con generi alimentari di prima necessità e 100 kg di tappi di plastica per l’associazione Salus D’Agostino. I proventi della vendita contribuiranno all’acquisto di parrucche e reggiseni con protesi per i pazienti oncologici, e alla “Navetta del Sorriso”, un servizio di trasporto gratuito per chi deve sottoporsi a terapia in ospedale.

Hanno partecipato all’evento il Gruppo Messina del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – Cisom, l’Istituto Superiore “Antonello”, l’Avis S. Teresa di Riva e l’associazione Plastic Free Roccalumera. L’enorme tappeto di lana, che ha ricoperto la cavea furcese, è stato formato dalle multicolori coperte create a mano dai volontari recuperando vecchi maglioni. “E’ stata una bella giornata dedicata al prossimo – sottolineano Teresa Brancato e Adriana Macrì -. Il nostro grazie va a tutti i partner e ai partecipanti”.