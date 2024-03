Furgone di ortaggi si ribalta a Scala Ritiro, conducente ferito

Intervento dei Vigili del fuoco nella notte per mettere in sicurezza l'area e recuperare il mezzo

MESSINA – Intorno alla mezzanotte della scorsa notte, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto nella frazione di Scala Ritiro. Un furgone adibito al trasporto di ortaggi è uscito di strada e si è ribaltato. Il conducente del mezzo ha riportato ferite ed è stato affidato alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto. La squadra del distaccamento Nord dei Vigili del fuoco è intervenuta con autopompa serbatoio (APS) e autogrù (AG) per mettere in sicurezza l’area e recuperare il mezzo. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alle ore 7. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.