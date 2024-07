Furnari, stava appiccando il fuoco ai rifiuti a pochi passi dalla discarica: arrestato un 76enne

L'uomo è stato preso in flagranza di reato dai carabinieri a pochi passi dalla discarica di Mazzarrà Sant'Andrea

FURNARI – Un 76enne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione id Furnari, durante un servizio di vigilanza alla discarica di Mazzarrà Sant’Andrea. L’uomo era intendo ad appiccare il fuoco ad alcuni rifiuti in un terreno a pochi passi dalla discarica.

Per il 76enne è stata formulata specifica richiesta di convalida da parte della Procura della Repubblica di Barcellona ma intanto è stato rimesso in libertà perché, spiegano i carabinieri, “allo stato attuale non erano applicabili misure cautelari custodiali”.

Il procuratore capo di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Verzera, ha dichiarato: “Il provvedimento odierno testimonia il diuturno impegno, dell’ufficio da me rappresentato e dei carabinieri del posto, volto al contrasto del fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti e del successivo incendio, in un quadro, quello della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, che suscita grande allarme sociale”.