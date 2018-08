Festa di Frazzanò. Due ambulanti catanesi rubano la luce pubblica

Avevano allestito una bancarella di giochi, con tiro a segno, per la festa di San Lorenzo, a Frazzanò. Peccato che, per illuminarla, abbiano deciso di allacciarsi con un lungo cavo alla linea elettrica comunale. I carabinieri della Compagnia di Sant'Agata Militello se ne sono accorti e hanno arrestato in flagranza due catanesi, un 20enne e un 26enne, per il reato di furto aggravato in concorso.

Gli arrestati, informato il magistrato di turno presso la Procura di Patti, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della stazione dei Carabinieri di Mirto, in attesa di comparire davanti al giudice.