Fx3, Andrea Campagna conquista il titolo nella categoria Am - Tempostretto

Nell'ultimo evento di Misano il messinese ottiene il titolo di categoria AM e il terzo posto assoluto: "Ringrazio chi ha creduto in me"

Nell’ultimo e decisivo round della stagione 2023 dell’FX Racing Weekend andato il scena al Misano World Circuit, il giovane Messinese Andrea Campagna conclude il campionato in gran spolvero, laureandosi Campione Italiano FX3 AM e conquistando anche il terzo posto assoluto tra le potenti FX3.

Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, il portacolori dell’Harp Racing ha centrato in qualifica un ottimo terzo tempo su 26 partecipanti, ma sfortunatamente in Gara 1 è stato costretto al ritiro al primo giro a causa di un contatto. Nella seconda manche il pilota messinese è così stato costretto a partire dall’ultima posizione, dimostrando grande talento e grinta con una gara tutta all’attacco. È arrivata così una ottima settima posizione assoluta. Gara 3 ha visto Campagna concludere in sesta posizione, mentre nell’ultima e decisiva quarta manche il messinese è scattato dalla pole position e ha ottenuto poi una preziosa quarta posizione finale, che gli ha permesso di conquistare il titolo nella graduatoria AM e il terzo posto assoluto nel campionato FX3.

Campagna: “Lotterò per conquistare il primo posto assoluto”

“Gara 1 è stata molto sfortunata a causa del ritiro al primo giro per un contatto mentre nelle successive manche ho cercato di recuperare posizioni con una marea di sorpassi giro dopo giro, concludendo al settimo posto in Gara 2, al sesto posto in Gara 3 e al quarto posto in Gara 4, dopo essere partito dalla pole position. Nell’ultima manche sono partito bene prendendo un bel margine ma l’ingresso della safety car ha ricompattato il gruppo. Alla fine ho ottenuto il successo nella categoria AM e il terzo posto assoluto nel campionato FX3. Ringrazio i ragazzi del mio team Harp Racing per il supporto durante l’intera stagione e per avere creduto in me per il secondo anno consecutivo. In questo anno abbiamo dimostrato costanza e velocità in ogni gara e la prossima stagione lotteremo per conquistare il primo posto assoluto!”, ha dichiarato soddisfatto Andrea Campagna.

